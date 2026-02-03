Margarita reduce 13 kilos y controla su diabetes gracias a estrategia del IMSS en Coahuila
La paciente reconoce que la disciplina y la fuerza de voluntad fueron clave para superar el sedentarismo y mejorar su calidad de vida
Después de ocho meses de cambiar sus hábitos de alimentación y ejercicio, Margarita, ama de casa de 64 años, agradeció al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por el acompañamiento recibido a través de la estrategia “Pierde kilos, gana vida”, programa que le ha permitido reducir peso, mejorar su movilidad y regular sus niveles de glucosa, presión arterial y dosis de medicamentos.
La licenciada en nutrición Karen Iraís Carrillo Hernández, adscrita al turno vespertino de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 82 en Saltillo, explicó que la estrategia busca fomentar en pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, obesidad y sobrepeso los beneficios de un régimen saludable que mejore tanto el aspecto físico como el funcionamiento general del organismo.
TE PUEDE INTERESAR: Casi lista área de urgencias de la clínica 2 del IMSS en Saltillo: delegado
Margarita fue incorporada al programa en junio de 2025, derivada del Centro de Atención a la Diabetes (CADIMSS), con un peso de 93.6 kilos; actualmente registra 80 kilos. La paciente compartió que hace tres años, un traumatólogo le recomendó cambiar sus hábitos para mejorar su calidad de vida, ya que entonces superaba los 100 kilos, era sedentaria y padecía constantes dolores de rodillas y cadera.
“Ponía el pretexto de que me dolían mucho las rodillas, que no podía caminar, que no podía hacer ejercicio y pues, yo digo que todo está en la mente porque gracias a Dios bajé muchos kilos y mis rodillas ya no me duelen tanto”, expresó Margarita con orgullo.
La nutrióloga Karen Carrillo señaló que los resultados se lograron mediante cambios en la alimentación, la práctica de ejercicio y la implementación de una rutina adaptada a sus necesidades. “Ella no consumía tanta agua, consumía más refresco y pan; mediante el plato del bien comer se logró asesorar sobre la alimentación adecuada para su condición”, indicó.
Margarita destacó que el menú proporcionado por la nutrióloga, el tratamiento indicado para controlar su diabetes y la actividad física diaria le han generado grandes cambios en su vida. Además, recalcó la importancia de fomentar hábitos saludables en el núcleo familiar, ya que sus tres hijas y su hijo la acompañan en caminatas de una hora y se adaptan al mismo régimen alimenticio, beneficiando la salud de todos.
TE PUEDE INTERESAR: IMSS atribuye protestas de pacientes de hemodiálisis a presión entre proveedores
La paciente expresó su agradecimiento a su médico familiar, la doctora Denisse, a la enfermera Brenda y a la nutrióloga Karen, integrantes del equipo multidisciplinario de la UMF No. 82, por brindar atención de calidad y calidez durante todo el proceso.
Por su parte, la especialista en nutrición subrayó la sinergia del equipo de salud del IMSS, que permite a pacientes como Margarita experimentar cómo los hábitos saludables de alimentación y ejercicio pueden transformar su vida.