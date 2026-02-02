Más de 100 menores participan en campamento deportivo de Futbol Flag en Frontera

FRONTERA, COAH.- Más de 100 niñas, niños y jóvenes de Frontera vivieron un fin de semana distinto, lleno de energía, aprendizaje y convivencia, al participar en el Camp de Futbol Flag (Tochito) realizado en las instalaciones del Cefare, un espacio que se convirtió en punto de encuentro para el deporte y la formación integral de la niñez y juventud fronterense.

La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, respaldó la realización de este campamento deportivo, que tuvo como objetivo fomentar hábitos saludables, disciplina y valores a través de la actividad física, impulsando alternativas positivas para el desarrollo de las nuevas generaciones.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Arqui Juve es reconocido por Forbes entre los 12 líderes en innovación

Durante la jornada, participantes de entre 6 y 18 años recibieron capacitación y entrenamiento especializado por parte de jugadoras y jugadores universitarios de Borregas Monterrey y Lobos de Saltillo, quienes compartieron su experiencia mediante ejercicios técnicos, dinámicas grupales y actividades enfocadas en el desarrollo físico, la coordinación y el trabajo en equipo.