Más de 100 menores participan en campamento deportivo de Futbol Flag en Frontera

Coahuila
/ 2 febrero 2026
    Más de 100 menores participan en campamento deportivo de Futbol Flag en Frontera
    Jugadoras y jugadores universitarios de Borregas Monterrey y Lobos de Saltillo compartieron su experiencia con las y los participantes, fortaleciendo el aprendizaje deportivo y el trabajo en equipo. FOTO: LIDIET MEXICANO

Niñas, niños y jóvenes participaron en el Camp de Futbol Flag (Tochito) realizado en el Cefare, una actividad respaldada por el Gobierno Municipal que busca fomentar hábitos saludables

FRONTERA, COAH.- Más de 100 niñas, niños y jóvenes de Frontera vivieron un fin de semana distinto, lleno de energía, aprendizaje y convivencia, al participar en el Camp de Futbol Flag (Tochito) realizado en las instalaciones del Cefare, un espacio que se convirtió en punto de encuentro para el deporte y la formación integral de la niñez y juventud fronterense.

La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, respaldó la realización de este campamento deportivo, que tuvo como objetivo fomentar hábitos saludables, disciplina y valores a través de la actividad física, impulsando alternativas positivas para el desarrollo de las nuevas generaciones.

Durante la jornada, participantes de entre 6 y 18 años recibieron capacitación y entrenamiento especializado por parte de jugadoras y jugadores universitarios de Borregas Monterrey y Lobos de Saltillo, quienes compartieron su experiencia mediante ejercicios técnicos, dinámicas grupales y actividades enfocadas en el desarrollo físico, la coordinación y el trabajo en equipo.

$!La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú respaldó la realización del campamento como parte de la estrategia municipal para promover el deporte y la activación física entre la juventud.
La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú respaldó la realización del campamento como parte de la estrategia municipal para promover el deporte y la activación física entre la juventud. FOTO: LIDIET MEXICANO

La actividad permitió no solo fortalecer habilidades deportivas, sino también generar un ambiente de compañerismo y motivación, donde las y los jóvenes pudieron convivir de cerca con atletas de alto rendimiento que hoy cuentan con becas universitarias, convirtiéndose en ejemplos cercanos e inspiradores.

Asimismo, se reconoció el trabajo de la directora de Fomento Deportivo, Mariana Cisneros, por gestionar este tipo de camps en el municipio y fortalecer los vínculos con deportistas originarios de la región, acercando oportunidades reales a la niñez y juventud de Frontera.

$!Niñas, niños y jóvenes de Frontera participaron en el Camp de Futbol Flag (Tochito), donde recibieron entrenamiento especializado en las instalaciones del Cefare.
Niñas, niños y jóvenes de Frontera participaron en el Camp de Futbol Flag (Tochito), donde recibieron entrenamiento especializado en las instalaciones del Cefare. FOTO: LIDIET MEXICANO

Finalmente, se informó que este campamento forma parte de una estrategia continua para promover el deporte y la activación física en el municipio, por lo que se contempla dar seguimiento a más actividades similares en los próximos meses, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal de Frontera con una juventud activa, disciplinada y con mayores oportunidades de desarrollo.

