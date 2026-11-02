Más de 30 mil visitan panteones municipales de Torreón; reportan saldo blanco

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    Más de 30 mil visitan panteones municipales de Torreón; reportan saldo blanco
    Los comerciantes de flores y alimentos reportaron un incremento promedio del 30 por ciento en sus ventas.

La afluencia por el Día de Muertos también favorece a comerciantes, quienes registran un aumento promedio del 30 por ciento en sus ventas.

TORREÓN, COAH.- Más de 30 mil personas habían acudido a los panteones municipales 1 y 2 de Torreón hasta el mediodía de este lunes 2 de noviembre, en una jornada que transcurría sin incidentes, de acuerdo con el reporte de Protección Civil.

Desde temprana hora, familias laguneras llegaron a los cementerios con flores y arreglos para visitar las tumbas de sus seres queridos. La limpieza de lápidas, las oraciones y los encuentros familiares marcaron la conmemoración del Día de Muertos.

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El movimiento también se extendió a los alrededores de los camposantos, donde comerciantes de flores y alimentos reportaron un incremento promedio del 30 por ciento en sus ventas, favorecidos por la llegada de miles de visitantes.

Para quienes cada año instalan sus puestos en estos puntos, la fecha representa una oportunidad para mejorar sus ingresos y atender a las familias antes o después de su recorrido por las sepulturas.

Mary Casas es una de las comerciantes que se instala en las inmediaciones del panteón para vender tamales. Aunque tiene su negocio en la colonia Victoria, durante estas fechas cambia de ubicación para aprovechar la afluencia de visitantes.

“Cada año venimos y este año las ventas han sido mejores. Mañana también estaremos aquí y esperamos más gente. Tenemos nuestro negocio en la colonia Victoria, pero para estas fechas nos venimos a vender acá por la afluencia de personas”, comentó.

$!Más de 30 mil visitan panteones municipales de Torreón; reportan saldo blanco

Los tamales de chile rojo y de rajas, explicó, se mantienen entre los más solicitados por quienes hacen una pausa para comer durante su visita. La expectativa de los vendedores es que la afluencia de familias continúe y les permita mantener el ritmo de ventas.

En el panteón Jardines del Tiempo también se registró una importante presencia de visitantes. Niños, jóvenes y adultos mayores acompañaron a sus familias para llevar flores y dedicar un momento a recordar a quienes han fallecido.

Mientras algunos se ocuparon de limpiar las lápidas y acomodar los arreglos florales, otros permanecieron frente a las tumbas para rezar o compartir recuerdos. Cada familia encontró su propia manera de recordar, entre conversaciones, silencios y muestras de cariño.

La visita reunió a distintas generaciones en torno a una tradición que cada noviembre vuelve a congregarlas en los cementerios.

En paralelo, autoridades municipales mantuvieron un operativo de prevención y vigilancia en los accesos y alrededores de los panteones para atender la concentración de personas durante la jornada.

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En estas labores participan elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la Policía de Acción y Reacción, la Policía Estatal y Protección Civil, además de personal de las áreas de Salud y Plazas y Mercados.

Hasta el corte del mediodía, Protección Civil no reportaba incidentes en los panteones municipales 1 y 2. La vigilancia continuaba mientras las familias seguían llegando con flores para cumplir con esta visita anual.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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