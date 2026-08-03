Más de 400 jinetes inauguran la Feria de la Uva y el Vino 2026 en Parras, Coahuila

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    Más de 400 jinetes inauguran la Feria de la Uva y el Vino 2026 en Parras, Coahuila
    Familias y visitantes recibieron a los cabalgantes en el comienzo de las actividades de la tradicional feria parrense en su edición 2026. CORTESÍA

El recorrido ecuestre abrió oficialmente las celebraciones que durante dos semanas impulsará el turismo, la cultura y la enología

PARRAS, COAHUILA.- El sonido de los cascos sobre los caminos del semidesierto marcó el inicio de la LXXIX Feria de la Uva y el Vino, luego de que más de 400 jinetes protagonizaron la XXVI Cabalgata General Cepeda–Parras “Un Recuerdo Permanente”, considerada una de las tradiciones ecuestres más importantes de Coahuila.

Tras tres días de recorrido, el contingente llegó al Lienzo Charro “Ricardo Martínez Chapa”, donde el alcalde Fernando Orozco Lara, acompañado por Cristina Amezcua González, secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, encabezó la ceremonia que dio paso al inicio de las actividades de la máxima celebración del Pueblo Mágico.

Para el desarrollo de la feria, el Gobierno Municipal implementó un operativo especial con más de 40 elementos de corporaciones de los tres órdenes de gobierno, entre ellas la Policía Estatal, Policía Acción y Reacción, Fiscalía General del Estado, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Ministerio Público y Cuerpo de Cadetes, con el objetivo de brindar tranquilidad a miles de asistentes durante una de las celebraciones más emblemáticas de Coahuila.

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La Feria de la Uva y el Vino Parras 2026 se celebrará hasta el 16 de agosto y contará con actividades y eventos muy atractivos para habitantes y visitantes de esta importante feria al norte de México.

La feria ofrece eventos de exhibición y venta de productos derivados de la uva. Gran variedad de la tradicional bebida producto de la uva se exhibirá y venderá en la feria, además de que habrá maridajes y catas.

Durante su mensaje, el Alcalde destacó que la cabalgata representa mucho más que un recorrido a caballo, al convertirse en un símbolo de identidad, unión y orgullo regional que fortalece la hermandad entre General Cepeda y Parras. Asimismo, reconoció el trabajo de Diego Campo Ríos por mantener vivo el legado iniciado en 2001 por Don Ramón Silvino Campo Morales, fundador de esta tradición que cada año reúne a cientos de cabalgantes.

$!La llegada de más de 400 jinetes marcó el inicio oficial de la LXXIX Feria de la Uva y el Vino en Parras 2026.
La llegada de más de 400 jinetes marcó el inicio oficial de la LXXIX Feria de la Uva y el Vino en Parras 2026. CORTESÍA

En esta edición participaron jinetes de Parras, General Cepeda, Saltillo y otros municipios, quienes convivieron a lo largo del trayecto compartiendo experiencias y refrendando las costumbres del campo coahuilense. La llegada del contingente fue recibida por familias y visitantes que comenzaron a disfrutar de las actividades de la feria.

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Para el desarrollo de la feria, el Gobierno Municipal implementó un operativo especial con más de 40 elementos de corporaciones de los tres órdenes de gobierno, entre ellas la Policía Estatal, Policía Acción y Reacción, Fiscalía General del Estado, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Ministerio Público y Cuerpo de Cadetes, con el objetivo de brindar tranquilidad a miles de asistentes durante una de las celebraciones más emblemáticas de Coahuila.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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