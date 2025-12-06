Más de 80 mil acciones sociales consolidan al DIF Ramos Arizpe como pilar de apoyo comunitario

El Sistema DIF Ramos Arizpe concluyó el año con un balance positivo tras consolidarse como una de las instituciones sociales más sólidas y de mayor cercanía con la comunidad, impulsado por la coordinación entre gobierno, iniciativa privada y sociedad civil.

Bajo el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas; el alcalde Tomás Gutiérrez Merino; la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdez; la presidenta de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López, y la presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, se fortaleció un modelo transversal de atención que amplió la cobertura en todo el municipio.

Durante el año, el DIF Municipal superó las 80 mil acciones y servicios directos, dirigidos a niñas, niños, jóvenes, adultos mayores y familias de colonias urbanas y comunidades rurales. Entre los programas más destacados se encuentran las estrategias de salud mental, el apoyo alimentario, las brigadas comunitarias, la atención a pacientes con cáncer, el bienestar animal y la gestión social.

La institución reconoció el apoyo constante del DIF Coahuila, así como de empresas, organizaciones civiles y voluntarios que hicieron posible un año de impacto social sin precedentes.

A través del programa “Salud mental para todos”, se ofrecieron 3 mil atenciones psicológicas, con énfasis en menores, jóvenes y adultos que enfrentan situaciones de estrés, ansiedad o crisis familiares. Además, 500 personas participaron en talleres de prevención del suicidio, autoestima y detección de violencia en el noviazgo.El modelo se fortaleció mediante la colaboración con IMMUJER, INSPIRA, CIJ y el Instituto de la Juventud.

El programa APACC brindó acompañamiento integral a 200 pacientes, sumando 216 terapias grupales y 35 individuales, así como la entrega de pelucas oncológicas, prótesis mamarias y turbantes. Gracias al apoyo de donadores y talleres artesanales, se elaboraron nuevas pelucas y se impulsaron acciones preventivas, entre ellas 200 mastografías y 150 pruebas de antígeno prostático.De manera paralela, actividades solidarias como el Zumbatón Rosa permitieron reunir más de mil acciones de sensibilización.

El programa AMA atendió a 180 adultos mayores, con la entrega de 360 despensas, visitas domiciliarias, pláticas de salud preventiva y seguimiento médico personalizado. Estas acciones fortalecieron el acompañamiento a un sector prioritario para el municipio.

El Gobierno Municipal subrayó que los resultados del DIF Ramos Arizpe forman parte del informe anual que será presentado el 8 de diciembre, donde también se detallarán avances en inclusión, atención a personas con discapacidad, voluntariado, programas alimentarios y acciones especiales en colonias y empresas.