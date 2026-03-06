Más de mil empacadores voluntarios reciben reconocimiento y apoyos en Torreón

Coahuila
/ 6 marzo 2026
    Se realizó la entrega simbólica de un cheque por 1 millón 17 mil pesos para los beneficiarios. SANDRA GÓMEZ

En el programa participan 1,017 empacadores voluntarios, integrados por 916 adultos mayores y 101 menores

TORREÓN, COAHUILA.- Con una emotiva ceremonia realizada en el Auditorio Municipal, el Ayuntamiento de Torreón conmemoró el Día del Empacador Voluntario, reconociendo el esfuerzo de mil 17 ciudadanos que día a día contribuyen a la economía de sus hogares a través de este programa del DIF Municipal.

El evento fue encabezado por el alcalde Román Alberto Cepeda González y por Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria del DIF Torreón, quienes realizaron la entrega simbólica de un cheque por un millón 17 mil pesos destinado a los beneficiarios, además de kits de apoyo que incluyen mandiles, calcetas diabéticas y despensas.

Durante su mensaje, el Presidente Municipal destacó que, por encima de la infraestructura y la obra pública, el valor real de la ciudad reside en su gente. Dirigiéndose a los 916 adultos mayores y 101 menores que integran el padrón, Cepeda González subrayó que su trabajo es un ejemplo de resiliencia.

“Felicidades a esos adultos mayores que son muestra de que la voluntad está por encima de la edad. Este es el Torreón que no se rinde, el que pone el ejemplo de cómo hacer comunidad”, afirmó el edil, al reiterar su compromiso de seguir construyendo una ciudad con oportunidades para todas las generaciones en este 2026, año en que Torreón celebra su 119 aniversario.

El edil reconoció a los adultos mayores como ejemplo de resiliencia y esfuerzo comunitario. SANDRA GÓMEZ

Por su parte, Selina Bremer de Cepeda recordó que desde hace dos años se instituyó oficialmente el 28 de febrero como el día para honrar a este gremio. Explicó que el programa no es solo un apoyo económico, sino también una herramienta de salud integral.

“El programa permite a los adultos mayores tener una terapia ocupacional que favorece su salud física, emocional y mental. Ustedes nos inspiran a crear programas que fomenten el respeto a sus derechos”, señaló la presidenta del DIF.

El éxito de este programa ha sido posible gracias a la renovación de convenios con importantes cadenas comerciales como Soriana, HEB, Alsuper, Walmart, Bodega Aurrera, Ley Express, Medex y Buen Día Fresh, empresas que abren sus puertas para que los voluntarios cuenten con espacios dignos de trabajo.

En el evento también estuvieron presentes autoridades estatales, diputados locales y representantes de la iniciativa privada, como la Fundación Lala, quienes respaldaron las políticas públicas de cercanía y sensibilidad social que caracterizan a la actual administración municipal.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

