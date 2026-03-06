Más de mil empacadores voluntarios reciben reconocimiento y apoyos en Torreón

TORREÓN, COAHUILA.- Con una emotiva ceremonia realizada en el Auditorio Municipal, el Ayuntamiento de Torreón conmemoró el Día del Empacador Voluntario, reconociendo el esfuerzo de mil 17 ciudadanos que día a día contribuyen a la economía de sus hogares a través de este programa del DIF Municipal.

El evento fue encabezado por el alcalde Román Alberto Cepeda González y por Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria del DIF Torreón, quienes realizaron la entrega simbólica de un cheque por un millón 17 mil pesos destinado a los beneficiarios, además de kits de apoyo que incluyen mandiles, calcetas diabéticas y despensas.

Durante su mensaje, el Presidente Municipal destacó que, por encima de la infraestructura y la obra pública, el valor real de la ciudad reside en su gente. Dirigiéndose a los 916 adultos mayores y 101 menores que integran el padrón, Cepeda González subrayó que su trabajo es un ejemplo de resiliencia.

“Felicidades a esos adultos mayores que son muestra de que la voluntad está por encima de la edad. Este es el Torreón que no se rinde, el que pone el ejemplo de cómo hacer comunidad”, afirmó el edil, al reiterar su compromiso de seguir construyendo una ciudad con oportunidades para todas las generaciones en este 2026, año en que Torreón celebra su 119 aniversario.