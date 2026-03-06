Pablo García Chacón asume la vicepresidencia nacional norte-centro de Canacintra, en Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 6 marzo 2026
    Pablo García Chacón asume la vicepresidencia nacional norte-centro de Canacintra, en Coahuila
    Pablo García Chacón (centro) preside también la Canacintra-Torreón. SANDRA GÓMEZ

Impulsará el fortalecimiento industrial en Acuña, Piedras Negras, Saltillo, Torreón, Gómez Palacio y Durango capital, enfocándose en la integración y desarrollo sostenible del sector

TORREÓN, COAH.- Pablo García Chacón, actual presidente de la Canacintra-Torreón, fue electo como nuevo vicepresidente nacional norte-centro de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, con lo cual tendrá bajo su responsabilidad el fortalecimiento del sector industrial en los municipios de Acuña, Piedras Negras, Saltillo, Torreón, Gómez Palacio y Durango capital.

Su experiencia y liderazgo se tomaron en cuenta para impulsar iniciativas que buscan el crecimiento industrial sostenible en la región, lo que le permitirá enfrentar los nuevos retos de integración y desarrollo industrial de manera importante.

TE PUEDE INTERESAR: Desencuentro entre Morena y PT por reforma electoral no impactará en coalición de Coahuila: Diego del Bosque

Con este nombramiento como vicepresidente de la zona norte-centro, dijo que tendrá bajo su responsabilidad el fortalecimiento la relación y el trabajo de las delegaciones en la región y establecer los vínculos necesarios ante el Gobierno Federal para que le abra la puerta a los empresarios, a la micro y mediana empresa y a todos aquellos que dentro de la formalidad son generadores de empleos”, expresó.

Destacó la importancia de crear alianzas que permitan acceder a financiamiento, tecnología y a nuevos mercados, así como propiciar un entorno favorable para la inversión y el desarrollo económico regional.

Explicó que en la parte regional se tiene que hacer más fuertes a las delegaciones locales, mantener una relación más estrecha e impulsar sin precedentes a este sector en todas sus tareas.

Asimismo, destacó la necesidad de fomentar la capacitación y actualización de los empresarios y promover la colaboración entre sectores para alcanzar objetivos comunes y consolidar la región como un referente industrial a nivel nacional.

El ahora vicepresidente zona norte-centro confirmó que Saltillo será la sede del próximo congreso nacional de Canacintra para el mes de septiembre, a este evento acuden las 72 delegaciones, por lo que desde ahora habrá que empezar a trabajar en toda la logística del evento.

Este congreso representa una oportunidad única para intercambiar experiencias, fortalecer redes de colaboración y presentar propuestas innovadoras que impulsen el crecimiento del sector industrial en todo el País.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Presidencia
industria

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Fiscalías de Nuevo León y Coahuila activaron Alerta Amber para localizar a Mía Alizee Váquez Franco, de 17 años, desaparecida el 4 de marzo en Ramos Arizpe.

Activa NL Alerta Amber por adolescente desaparecida en Ramos Arizpe, Coahuila
true

Coahuila: Una veda de 20 años salvó al oso negro
true

POLITICÓN: ¿Árbitro o aliado? IEC deja correr la precampaña de Morena en Coahuila pese a queja y emplazamiento
Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas ejecutaron la orden de aprehensión contra el corredor.

Ganador atleta en Torreón es detenido en Zacatecas días después de su victoria
El ejército israelí dijo que los ataques ya han destruido la mayoría de las defensas aéreas y lanzadores de misiles de Irán.

Israel intensifica sus ataques en Irán y Líbano
Cita. El cantante puertorriqueño presentará en el Auditorio Parque Las Maravillas un show que mezcla música urbana con la potencia de una orquesta sinfónica.-

Yandel Sinfónico: el reguetón se transforma con orquesta en su concierto en Saltillo
El camino del poder presidencial en EU que condujo a la guerra contra Irán

El camino del poder presidencial en EU que condujo a la guerra contra Irán
Irán mantenía vínculos con diversos países, como Turquía, India, Rusia y China. Sin embargo, en esta guerra, esos amigos, vecinos y socios han tenido poco más que decir que ofrecer a Teherán.

Irán tiene amigos. ¿Dónde están?