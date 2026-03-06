Pablo García Chacón asume la vicepresidencia nacional norte-centro de Canacintra, en Coahuila

TORREÓN, COAH.- Pablo García Chacón, actual presidente de la Canacintra-Torreón, fue electo como nuevo vicepresidente nacional norte-centro de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, con lo cual tendrá bajo su responsabilidad el fortalecimiento del sector industrial en los municipios de Acuña, Piedras Negras, Saltillo, Torreón, Gómez Palacio y Durango capital.

Su experiencia y liderazgo se tomaron en cuenta para impulsar iniciativas que buscan el crecimiento industrial sostenible en la región, lo que le permitirá enfrentar los nuevos retos de integración y desarrollo industrial de manera importante.

Con este nombramiento como vicepresidente de la zona norte-centro, dijo que tendrá bajo su responsabilidad el fortalecimiento la relación y el trabajo de las delegaciones en la región y establecer los vínculos necesarios ante el Gobierno Federal para que le abra la puerta a los empresarios, a la micro y mediana empresa y a todos aquellos que dentro de la formalidad son generadores de empleos”, expresó.

Destacó la importancia de crear alianzas que permitan acceder a financiamiento, tecnología y a nuevos mercados, así como propiciar un entorno favorable para la inversión y el desarrollo económico regional.

Explicó que en la parte regional se tiene que hacer más fuertes a las delegaciones locales, mantener una relación más estrecha e impulsar sin precedentes a este sector en todas sus tareas.

Asimismo, destacó la necesidad de fomentar la capacitación y actualización de los empresarios y promover la colaboración entre sectores para alcanzar objetivos comunes y consolidar la región como un referente industrial a nivel nacional.

El ahora vicepresidente zona norte-centro confirmó que Saltillo será la sede del próximo congreso nacional de Canacintra para el mes de septiembre, a este evento acuden las 72 delegaciones, por lo que desde ahora habrá que empezar a trabajar en toda la logística del evento.

Este congreso representa una oportunidad única para intercambiar experiencias, fortalecer redes de colaboración y presentar propuestas innovadoras que impulsen el crecimiento del sector industrial en todo el País.