Coahuila: Cierra ciclo escolar con presencia de comida no saludable en planteles

Al concluir el ciclo escolar 2025-2026, la Secretaría de Educación de Coahuila reconoció que la promoción de una alimentación saludable en las escuelas continúa siendo un reto, ya que aún existen planteles donde se reportan incidencias relacionadas con la venta y el consumo de alimentos no permitidos por el programa Vida Saludable. El secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, señaló que desde el inicio de la estrategia se ha trabajado en la concientización de las comunidades escolares sobre la importancia de mejorar los hábitos alimenticios y respetar la prohibición de vender comida chatarra dentro de los planteles.

“En primer lugar, se ha buscado generar conciencia sobre los beneficios de mantener una alimentación saludable y sobre la prohibición de vender alimentos chatarra. Todo esto fue el inicio de la campaña y lo seguimos fortaleciendo. Al final del día, es un tema de transformación cultural”, expresó. El funcionario afirmó que, en términos generales, la respuesta de las escuelas ha sido favorable, aunque reconoció que continúan presentándose casos aislados que deben corregirse.

“Hemos visto muy buena respuesta en términos generales y, obviamente, cuando se presenta alguna incidencia que contraviene esta disposición, hacemos el llamado para que se corrija”, indicó. La estrategia nacional Vida Saludable comenzó a implementarse el 12 de marzo de 2025. De acuerdo con el semáforo de avance presentado por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, durante la conferencia matutina del 20 de abril, Coahuila se ubicó en color naranja, con un avance del 79 por ciento en la valoración de escuelas y del 66 por ciento en la evaluación de estudiantes.

A un año del arranque del programa, padres de familia y docentes consultados coincidieron en que la venta de comida chatarra ha disminuido en varios planteles; sin embargo, consideran que los cambios en los hábitos alimenticios de las familias han sido menos significativos. Como parte de la estrategia, las cooperativas escolares intentaron ofrecer opciones más saludables, pero reportaron bajas ventas. Esta situación provocó, en algunos casos, la suspensión del servicio, dejando en manos de los padres la responsabilidad de preparar los alimentos que sus hijos llevan a la escuela.

En otros planteles, padres de familia señalaron que aún se comercializan frituras y bebidas azucaradas dentro de las escuelas, pese a las restricciones establecidas, por lo que prefieren enviar desde casa el almuerzo de sus hijos para tener un mayor control sobre su alimentación.

Uno de los principales retos que persisten es la venta de productos no saludables en los alrededores de las escuelas, donde, principalmente a la hora de la salida, vendedores ambulantes ofrecen frituras, dulces y refrescos. De acuerdo con los datos presentados por la Secretaría de Educación Pública en abril, cuatro de cada diez niñas y niños en México presentan sobrepeso u obesidad; cuatro de cada diez tienen problemas visuales y seis de cada diez padecen caries. Además, el Atlas Mundial de la Obesidad ubica a México en el octavo lugar a nivel mundial en obesidad infantil, con alrededor de seis millones de niñas, niños y adolescentes de entre cinco y 19 años que viven con esta condición.

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