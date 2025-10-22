Mejora carga de trabajo para ministerios públicos de Coahuila, pero sigue siendo una de las 12 más atareadas

Coahuila
/ 22 octubre 2025
    Mejora carga de trabajo para ministerios públicos de Coahuila, pero sigue siendo una de las 12 más atareadas
    Algunos casos que atienden agentes del MP o fiscales pueden tardar más de un año en resolverse o ser arrastrados de años anteriores. FOTO: ESPECIAL

Durante 2024, se abrieron 60,792 carpetas de investigación por delitos del fuero común en Coahuila

La estadística recopilada a propósito del Día del Ministerio Público que se celebra cada 22 de octubre, reveló que en Coahuila la carga para los agentes ha mejorado, pero sigue siendo una de las entidades con mayor tasa de carpetas de investigación por cada uno.

De acuerdo con los registros en los que se basa este último informe del INEGI, durante el cierre del 2024, Coahuila registró la apertura de un total de 60 mil 792 carpetas de investigación por los diversos delitos del fuero común en el Estado.

En ese sentido, el INEGI destaca que en la entidad existen un total de 435 agentes del Ministerio Público o Fiscales que a lo largo de ese año, se encargaron de revisar por primera vez esos 60 mil casos.

Según la estadística, con este cúmulo de casos, cada agente del ministerio analizó por lo menos durante el último año, 139.7 carpetas de investigación en las que tuvieron que realizar diligencias y recopilar datos de prueba para llegar a la justicia solicitada.

Este indicador, registra únicamente los casos que tienen que ver con el 2024; sin embargo, cada agente o fiscal, puede demorar más de un año en el análisis y la integración de las carpetas, o también puede arrastrar asuntos de años anteriores.

A decir de los datos del INEGI, esta situación tuvo una mejora, pues a finales del 2023, se reportó que cada agente había tenido en su poder un total de 170.9 asuntos de investigación exclusivamente de ese año.

Sin embargo, con la estadística más actual, se reiteró que al igual que en el 2023, Coahuila ocupa el lugar número 12 del país, sobre las entidades donde los ministerios públicos tienen mayor carga de trabajo.

CARGA DE TRABAJO MP’S 2024:

Aguascalientes - 242.5

Baja California - 187.7

Baja California Sur - 166.6

Campeche - 97.9

Coahuila - 139.7

Colima - 169.9

Chiapas - 23.1

Chihuahua - 60.71

Ciudad de México - NA

Durango - 95.4

Guanajuato - 241.9

Guerrero - 131.4

Hidalgo - 104.1

Jalisco - 177

México - 283.7

Michoacán - 79.8

Morelos - 203

Nayarit - 63.6

Nuevo León - 143.9

Oaxaca - 83.4

Puebla - 121

Querétaro - 299

Quintana Roo - 130.6

San Luis - NA

Sinaloa - 76.3

Sonora - 111.3

Tabasco - 115.2

Tamaulipas - 113.1

Tlaxcala - 25.5

Veracruz - 190.8

Yucatán - 10

Zacatecas - 110.3

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

