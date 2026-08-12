Mejoran abasto de agua potable para habitantes del ejido La Leona, en Ramos Arizpe

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    Mejoran abasto de agua potable para habitantes del ejido La Leona, en Ramos Arizpe
    El Gobierno Municipal instaló una bomba sumergible de 15 caballos de fuerza, junto con otros componentes para mejorar el funcionamiento del pozo. CORTESÍA

El nuevo sistema beneficiará a cerca de 300 habitantes de la comunidad rural

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con una inversión de 246 mil pesos, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino entregó este miércoles el nuevo equipamiento del pozo de agua potable del ejido La Leona, con el objetivo de mejorar el suministro del vital líquido en beneficio de cerca de 300 habitantes de esta comunidad rural.

La intervención permitió sustituir el equipo que anteriormente abastecía a la población y que presentó una falla. En su lugar, se instaló un nuevo sistema encabezado por una bomba sumergible de 15 caballos de fuerza, además de los componentes necesarios para fortalecer su funcionamiento y garantizar un servicio adecuado en los hogares.

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“Estamos muy contentos de estar nuevamente en La Leona y, sobre todo, de cumplir con lo que necesita nuestra gente. En el campo tenemos que estar presentes, escuchar y resolver; hoy lo hacemos con este nuevo equipo para que el agua llegue con mejor presión y alcance a las familias de la comunidad”, expresó el alcalde.

Gutiérrez Merino destacó que la atención al área rural se mantiene mediante programas y acciones dirigidos a responder a las necesidades particulares de cada ejido, entre ellos apoyos para el campo, entrega de semillas, barbecho, transporte y programas sociales encaminados a fortalecer la economía y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

$!El Alcalde destacó que su administración mantiene presencia y atención permanente en las comunidades rurales.
El Alcalde destacó que su administración mantiene presencia y atención permanente en las comunidades rurales. CORTESÍA

Por su parte, Marybell Georgina Marty Garza, directora de Desarrollo Rural, señaló que la reparación del pozo era una necesidad importante para los habitantes de La Leona.

“Se hizo la gestión con nuestro alcalde y hoy podemos dar abasto a toda la comunidad y lograr que el agua llegue a todas las casas”, afirmó.

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Durante la entrega, las autoridades exhortaron a los habitantes a hacer un uso responsable del agua y mantener la organización entre la comunidad para contribuir al buen funcionamiento y conservación del nuevo equipamiento.

En el evento también estuvieron presentes Francisco Javier Pérez Santiago, coordinador municipal de Mejora; Miguel Ángel Salazar Cruz, coordinador de Programas Sociales en el Área Rural, y representantes del ejido La Leona.

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Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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