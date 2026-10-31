Mejoran infraestructura hidráulica en ejidos de Ramos Arizpe

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Coahuila
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    Mejoran infraestructura hidráulica en ejidos de Ramos Arizpe
    Tomás Gutiérrez Merino destacó los trabajos realizados mediante el programa Tú decides. CORTESÍA

Las intervenciones en San Miguel y El Ojito incluyen líneas de conducción, equipamiento de pozos y rehabilitación de instalaciones

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene obras para mejorar el suministro de agua potable en comunidades rurales, mediante el programa Tú decides, con el que busca atender las necesidades de las familias del campo.

Durante una jornada realizada en el ejido Hipólito, como parte del programa Mercadito pa’ delante, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó sobre los trabajos efectuados en los ejidos San Miguel y El Ojito, donde se realizaron mejoras a la infraestructura hidráulica para facilitar el acceso al servicio.

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Las acciones comprendieron la instalación de líneas de conducción, el equipamiento de pozos y la rehabilitación de instalaciones, con el objetivo de mejorar el abastecimiento de agua potable en ambas comunidades.

ATIENDEN NECESIDADES DEL CAMPO

El Edil señaló que estas obras forman parte de las acciones permanentes que se desarrollan en coordinación con el Gobierno del Estado para atender las demandas de las comunidades rurales y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

$!El Alcalde encabezó una jornada en el ejido Hipólito como parte del Mercadito pa’ delante.
El Alcalde encabezó una jornada en el ejido Hipólito como parte del Mercadito pa’ delante. CORTESÍA

A través de “Tú decides”, el Ayuntamiento mantiene el contacto con las familias del campo para identificar sus principales necesidades e impulsar proyectos que respondan a las condiciones de cada localidad.

Con este esquema, la administración municipal busca incorporar a los habitantes de los ejidos en la definición de las obras y acciones prioritarias para sus comunidades.

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