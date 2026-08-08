Mercadito pa’ delante impulsa reciclaje y apoya a familias de Coahuila

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    Mercadito pa’ delante impulsa reciclaje y apoya a familias de Coahuila
    Familias coahuilenses participan en las jornadas del Mercadito pa’ delante mediante el intercambio de materiales reciclables por productos de primera necesidad. CORTESÍA

La estrategia ha recuperado cerca de 200 toneladas de residuos desde 2024 y favorecido a miles de hogares mediante jornadas de canje

El programa Mercadito pa’ delante, impulsado por el DIF Coahuila, fortalece la cultura del reciclaje y, al mismo tiempo, contribuye a la economía de las familias mediante el intercambio de materiales reutilizables por productos de la canasta básica, artículos de higiene, limpieza y otros insumos.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó que la estrategia va más allá de la recuperación de residuos, pues promueve la participación ciudadana y genera beneficios directos para los hogares que se suman a las jornadas.

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Señaló que cada material entregado representa una aportación al cuidado del entorno y una oportunidad para apoyar la economía familiar.

$!El programa ha permitido recuperar cerca de 200 toneladas de residuos desde su puesta en marcha en 2024.
El programa ha permitido recuperar cerca de 200 toneladas de residuos desde su puesta en marcha en 2024. CORTESÍA

“Cada material que una familia decide reciclar representa un hogar más limpio, una comunidad más responsable y una oportunidad para apoyar la economía familiar”, afirmó.

Salinas Valdés indicó que el programa forma parte de la política social del gobernador Manolo Jiménez Salinas, enfocada en acercar apoyos directamente a la población y fomentar la corresponsabilidad en el cuidado del medio ambiente.

RECICLAJE CON BENEFICIO DIRECTO

Durante las jornadas, las familias pueden entregar PET, cartón, vidrio, papel, plástico duro, llantas, aparatos electrónicos y otros materiales, con lo que contribuyen a evitar su disposición inadecuada y a reducir riesgos para el entorno y la salud.

A cambio, reciben productos perecederos, abarrotes, artículos de limpieza, productos de higiene personal y juguetes, de acuerdo con el esquema establecido para cada jornada.

$!Los niños son otro sector de la población que resulta beneficiado con el programa Mercadito pa’ delante.
Los niños son otro sector de la población que resulta beneficiado con el programa Mercadito pa’ delante. CORTESÍA

Tan solo durante 2026 se han realizado 17 ediciones, con la participación de alrededor de mil 800 familias, que han permitido reunir más de 66 mil kilogramos de materiales reciclables.

Desde que inició el programa, en 2024, se han efectuado 56 jornadas, en las que han participado cerca de 6 mil 500 familias y se han recuperado alrededor de 200 toneladas de residuos.

El DIF Coahuila informó que continuará llevando el Mercadito pa’ delante a distintos municipios del estado, con el objetivo de ampliar la participación de las familias y consolidar hábitos de reciclaje, cuidado ambiental y responsabilidad comunitaria.

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