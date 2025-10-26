México arrastraría deuda de agua para el periodo 2025-2030

México concluyó el ciclo quinquenal con una deuda de mil 132 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos, volumen que deberá sumarse a las entregas que el país está obligado a realizar durante los próximos cinco años.

De acuerdo con el Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales entre México y Estados Unidos, firmado en 1944, el caudal principal del río Bravo debe repartirse entre ambas naciones.

El tratado establece que México debe entregar 431.721 millones de metros cúbicos anuales, para alcanzar un total de 2 mil 158 millones de metros cúbicos en un ciclo de cinco años.

Sin embargo, en el ciclo comprendido de octubre de 2020 a octubre de 2025, México no logró cubrir ni la mitad de lo establecido. Por ello, en el próximo ciclo las entregas anuales se incrementarán de 431.721 a 658.122 millones de metros cúbicos.