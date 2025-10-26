México arrastraría deuda de agua para el periodo 2025-2030

Coahuila
/ 26 octubre 2025
    México arrastraría deuda de agua para el periodo 2025-2030
    México quedó a deber 52 por ciento del agua que debe entregar cada cinco años a Estados Unidos. Foto: Especial

La relación entre los dos países se ha tensado ante la sequía que afecta al Río Bravo. México deberá aumentar las entregas anuales de aguas en los próximos cinco años.

México concluyó el ciclo quinquenal con una deuda de mil 132 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos, volumen que deberá sumarse a las entregas que el país está obligado a realizar durante los próximos cinco años.

De acuerdo con el Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales entre México y Estados Unidos, firmado en 1944, el caudal principal del río Bravo debe repartirse entre ambas naciones.

El tratado establece que México debe entregar 431.721 millones de metros cúbicos anuales, para alcanzar un total de 2 mil 158 millones de metros cúbicos en un ciclo de cinco años.

Sin embargo, en el ciclo comprendido de octubre de 2020 a octubre de 2025, México no logró cubrir ni la mitad de lo establecido. Por ello, en el próximo ciclo las entregas anuales se incrementarán de 431.721 a 658.122 millones de metros cúbicos.

$!La crisis de sequía provocó que México incumpliera con este pacto, sobre el cual expertos han planteado que se tiene que modernizar.
La crisis de sequía provocó que México incumpliera con este pacto, sobre el cual expertos han planteado que se tiene que modernizar. Foto: Especial

¿QUÉ DICE EL TRATADO?

El Tratado Internacional de Aguas de 1944 regula la repartición de los caudales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo, desde Fort Quitman, Texas, hasta el Golfo de México.

En dicho acuerdo se estipula que Estados Unidos debe enviar mil 850 millones de metros cúbicos anuales desde el río Colorado, mientras que México deberá entregar 2 mil 158 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de cinco años.

El último ciclo vigente comprende del 25 de octubre de 2020 al 24 de octubre de 2025.

Desde comienzos de este año, el Gobierno de México reconoció que la sequía en el norte del país complicaba las entregas de agua al país vecino. De acuerdo con revisiones y reportes oficiales al cierre del ciclo quinquenal, México solo logró entregar mil 026 millones de metros cúbicos, es decir, apenas el 48 por ciento de lo comprometido.

MÉXICO ARRASTRÁ DEUDA

El tratado internacional firmado en 1944 establece en su artículo 4, inciso C, que las entregas de agua deben realizarse de manera anual. En ese sentido, México está obligado a entregar 431.721 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos, destinados principalmente al riego agrícola, así como al abastecimiento urbano e industrial.

No obstante, el artículo 4, inciso D del mismo tratado señala que, en casos de sequía extraordinaria o de accidentes graves en los sistemas hidráulicos de los afluentes mexicanos, que dificulten el cumplimiento de las entregas, los volúmenes faltantes al cierre del ciclo de cinco años deberán reponerse en el siguiente periodo con agua procedente de los mismos afluentes.

Temas


Agua
Sequia
RELACIONES INTERNACIONALES

Localizaciones


Río Bravo

true

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

