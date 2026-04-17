Moda con propósito impulsa atención auditiva infantil en Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 17 abril 2026
    Moda con propósito impulsa atención auditiva infantil en Ramos Arizpe
    Autoridades y sector privado suman esfuerzos en evento con impacto social. CORTESÍA

Evento benéfico reunió a 600 asistentes para financiar terapias especializadas y fortalecer inclusión de menores con discapacidad

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con una destacada participación ciudadana, el DIF Coahuila y el DIF Ramos Arizpe realizaron la Pasarela con Causa 2026, un encuentro que congregó a 600 personas con el objetivo de recaudar recursos destinados a tratamientos y servicios especializados para niñas y niños con discapacidad auditiva.

El evento se consolidó como un espacio donde la industria del vestido y la responsabilidad social convergen, generando un impacto tangible en la calidad de vida de la niñez beneficiaria, mediante el impulso de programas enfocados en salud e inclusión.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/impulsaran-en-ramos-arizpe-formacion-tecnica-tras-historico-acuerdo-de-semiconductores-FL20092722

ALIANZA INSTITUCIONAL Y RESPALDO SOCIAL

La pasarela contó con la presencia de la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés; la fiscal de las Mujeres, Katy Salinas; y la directora de Programas Sociales del DIF Coahuila, Ivonne Espinosa Torres, quienes respaldaron esta iniciativa orientada al bienestar infantil.

$!Asistentes participan en pasarela benéfica para apoyar a niñas y niños con discapacidad auditiva.
Asistentes participan en pasarela benéfica para apoyar a niñas y niños con discapacidad auditiva. CORTESÍA

También participaron Cuquis Ballesteros, gerente de Relaciones Públicas de Cimaco, así como Paola Alejandra Sánchez Flores, presidenta honoraria del DIF Arteaga, sumando esfuerzos desde distintos ámbitos.

La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, subrayó que la colaboración entre sociedad, gobierno e iniciativa privada permite generar resultados concretos en favor de sectores vulnerables, al destacar la sinergia lograda con la empresa Cimaco.

$!Recursos recaudados se destinarán a terapias y atención especializada infantil.
Recursos recaudados se destinarán a terapias y atención especializada infantil. CORTESÍA

RECURSOS PARA TERAPIA Y DESARROLLO INTEGRAL

Durante la jornada se presentaron colecciones de temporada para dama, caballero e infantil, en un ambiente familiar que reforzó el sentido solidario del encuentro.

Los fondos recaudados serán canalizados a programas de atención auditiva, incluyendo terapias, intervenciones médicas y apoyos funcionales, con el propósito de mejorar el desarrollo y la inclusión social de las y los menores beneficiados.

$!Los modelos exhibicios son de tienda Cimaco.
Los modelos exhibicios son de tienda Cimaco. CORTESÍA

Con este tipo de acciones, el DIF Ramos Arizpe refrenda su compromiso con una política social cercana, enfocada en fortalecer el bienestar de las familias y promover condiciones más equitativas para la niñez.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Aparatos Auditivos
Moda
Desfiles

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Fracking a las Afores

Fracking a las Afores
true

Sheinbaum: Miedo a los abucheos en el Azteca

true

POLITICÓN: Evita Marcelo Ebrard asumir responsabilidad con explicaciones ‘buena ondita’
El hombre, identificado como Francisco, de 62 años, fue encontrado a bordo de un automóvil Chevrolet luego de presentar un malestar repentino al salir de su negocio.

Muere adulto mayor al salir de su negocio en el centro de Saltillo
La intervención de los oficiales permitió controlar la situación y garantizar la integridad del joven, quien fue retirado del puente y puesto bajo resguardo.

Saltillo: policías rescatan a joven que intentaba lanzarse al vacío desde un puente
La apuesta internacional de los Saraperos de Saltillo en 2026 incluyó talento japonés en el pitcheo, con Kazuki Yabuta, Shoh Ishikawa y Yoshitaka Nanmoku dentro del proyecto final de la Nave Verde.

Legión Nipona en la Nave Verde: Los tres pitchers japoneses que buscarán el título con Saraperos de Saltillo en 2026
En miles de laboratorios improvisados en la selva, los trabajadores muelen hojas de coca y las mezclan con productos químicos para crear pasta de cocaína que luego se destila en ladrillos.

Trump quiere detener el tráfico de drogas originado en Sudamérica. ¿Eso es posible?
Donald Trump, visto a través de la valla metálica de un evento de la UFC, un reflejo de su aislamiento político y la presión creciente que enfrenta.

Memes de Jesús, amenazas, guerra en Irán: un retrato de Trump bajo presión