Moda con propósito impulsa atención auditiva infantil en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con una destacada participación ciudadana, el DIF Coahuila y el DIF Ramos Arizpe realizaron la Pasarela con Causa 2026, un encuentro que congregó a 600 personas con el objetivo de recaudar recursos destinados a tratamientos y servicios especializados para niñas y niños con discapacidad auditiva. El evento se consolidó como un espacio donde la industria del vestido y la responsabilidad social convergen, generando un impacto tangible en la calidad de vida de la niñez beneficiaria, mediante el impulso de programas enfocados en salud e inclusión.

ALIANZA INSTITUCIONAL Y RESPALDO SOCIAL La pasarela contó con la presencia de la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés; la fiscal de las Mujeres, Katy Salinas; y la directora de Programas Sociales del DIF Coahuila, Ivonne Espinosa Torres, quienes respaldaron esta iniciativa orientada al bienestar infantil.

También participaron Cuquis Ballesteros, gerente de Relaciones Públicas de Cimaco, así como Paola Alejandra Sánchez Flores, presidenta honoraria del DIF Arteaga, sumando esfuerzos desde distintos ámbitos. La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, subrayó que la colaboración entre sociedad, gobierno e iniciativa privada permite generar resultados concretos en favor de sectores vulnerables, al destacar la sinergia lograda con la empresa Cimaco.

RECURSOS PARA TERAPIA Y DESARROLLO INTEGRAL Durante la jornada se presentaron colecciones de temporada para dama, caballero e infantil, en un ambiente familiar que reforzó el sentido solidario del encuentro. Los fondos recaudados serán canalizados a programas de atención auditiva, incluyendo terapias, intervenciones médicas y apoyos funcionales, con el propósito de mejorar el desarrollo y la inclusión social de las y los menores beneficiados.

Con este tipo de acciones, el DIF Ramos Arizpe refrenda su compromiso con una política social cercana, enfocada en fortalecer el bienestar de las familias y promover condiciones más equitativas para la niñez.

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