Impulsarán en Ramos Arizpe formación técnica tras histórico acuerdo de semiconductores

El Edil manifestó su intención de coordinar esfuerzos con el Ejecutivo estatal para aterrizar los beneficios de este acuerdo histórico: “Vamos a tratar de que regrese el Gobernador para poder platicarlo con él y poder trabajarlo junto con él”.

RAMOS ARIZPE, COAH.- Tras la firma del Memorándum de Entendimiento entre el gobernador de Coahuila , Manolo Jiménez y la Arizona State University (ASU) en Washington, el alcalde Tomás Gutiérrez anunció que Ramos Arizpe adaptará su oferta educativa para integrarse a este clúster tecnológico.

Gutiérrez Merino resaltó la importancia de que instituciones locales como la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) y la UPRA sean pilares en la formación de especialistas en semiconductores, un sector estratégico para la economía digital.

”Son buenos candidatos para formar gente y sobre todo pues ir cambiando las carreras y las preparaciones desde la Preparatoria... para ir formando en todas las personas que se tiene”, comentó el Mandatario municipal.

Explicó que la evolución industrial de la región exige una transición de los oficios tradicionales hacia disciplinas de alta tecnología, un proceso que, según su visión, debe comenzar desde niveles básicos de educación.

“Anteriormente pues era construcción y era mecánica y carpintería, pues ya ahora ya es mecatrónica, computación, electrónica donde van cambiando todas las clases, pero desde la Secundaria y Prepa”, puntualizó Gutiérrez Merino.

Destacó que este cambio curricular es vital para que los jóvenes locales accedan a los empleos altamente especializados y mejor remunerados que traerá la relocalización de cadenas productivas en América del Norte”.

El Gobernador es muy buen amigo de todos los ramosispeses y nos van a sumar en todos los programas”, concluyó, subrayando que la preparación técnica será la clave para que el municipio sea competitivo en la cadena global de suministro.