Dos de bastos

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Monsi
por Monsi
CARTONES / 12 mayo 2026
    Dos de bastos
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Tras el enfrentamiento entre policías y exobreros de AHMSA, quienes bloquearon la Carretera Federal 57 en Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez ha exigido cerrar filas y urgido al Gobierno Federal a apresurar el rescate de la quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA), advirtiendo que “políticos oportunistas” y “actores externos” buscan polarizar el conflicto para su propio beneficio.

En contraste, en Durango, el gobernador Esteban Villegas arremetió públicamente en semanas recientes contra el Frente Unido de Pueblos en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua, descalificando sus protestas socioambientales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/gobernador-advierte-de-politicos-oportunistas-en-el-conflicto-de-ahmsa-IA20649760
https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/denuncia-colectivo-frente-unido-opacidad-por-muerte-del-activista-javier-mendoza-en-penal-de-durango-DJ19984214
https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/sector-empresarial-de-la-laguna-respalda-acciones-federales-tras-operativos-en-dinamita-OH20149896
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