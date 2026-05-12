$!Mauro Núñez, piloto de Iván Archivaldo Guzmán acuerda culpabilidad en EU por narcotráfico

Mauro Alberto Núñez Ojeda, identificado con los alias de “El Jando” o “El Jondo”, y señalado como piloto personal de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y operador de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, firmó el pasado 9 de abril de 2026 un acuerdo de culpabilidad. Níñez Ojeda aceptó con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, haber conspirado para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con la intención de importarla ilegalmente a territorio estadounidense.

NÚÑEZ OJEDA ENFRENTA PRISIÓN, MULTA Y LIBERTAD SUPERVISADA EN CASO DE SALIR El acuerdo fue suscrito ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, en Washington, y establece que Núñez Ojeda enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua, además de una multa de hasta 10 millones de dólares y un periodo de libertad supervisada de al menos cinco años tras cumplir su condena. La información se dio a conocer luego de la publicación de un reporte firmado por el periodista Keegan Hamilton en el diario Los Angeles Times, donde se menciona que Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar estarían buscando un posible acuerdo para entregarse a las autoridades estadounidenses.

NÚÑEZ OJEDA UTILIZÓ OTRA IDENTIDAD En el documento judicial, Mauro Alberto Núñez Ojeda aparece también identificado bajo el nombre de “Alejandro Ojeda Ávila”, identidad que presuntamente habría utilizado para movilizarse con el pasaporte de un familiar. La negociación del acuerdo fue encabezada por la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo la conducción de Margaret A. Moeser. NÚÑEZ OJEDA ACEPTÓ TRAFICAR MÁS DE 450 KILOS DE COCAÍNA Dentro de la Declaración de Hechos anexa al acuerdo, Núñez Ojeda aceptó responsabilidad por el tráfico de más de 450 kilogramos de cocaína, cantidad que fue considerada por las autoridades estadounidenses como un elemento agravante para determinar el rango de sentencia aplicable. El documento judicial detalla que las autoridades identificaron cuatro factores agravantes en la conducta atribuida al operador de Los Chapitos. Entre ellos, se señala que actuó como gerente o supervisor de una actividad criminal con cinco o más participantes. También utilizó aeronaves distintas a líneas comerciales regulares para importar drogas; poseyó armas peligrosas; y no es elegible para la llamada “válvula de seguridad”, mecanismo que en algunos casos permite reducciones de sentencia para infractores menores. NUÑEZ OJEDA ENFRENTÓ 30 AÑOS EN PRISIÓN O CADENA PERPETUA; RECIBE REDUCCIÓN POR COOPERACIÓN Debido a esos factores, el rango de sentencia calculado por las autoridades estadounidenses quedó establecido entre 360 meses de prisión, equivalentes a 30 años, y cadena perpetua. No obstante, el Gobierno de Estados Unidos acordó una reducción de cuatro niveles en la recomendación de sentencia debido a la aceptación de responsabilidad y a que Núñez Ojeda notificó oportunamente su intención de declararse culpable, lo que evitó la preparación de un juicio. ACUERDO CON EU INCLUYE DECOMISO DE BIENES Y COOPERACIÓN CON AUTORIDADES El acuerdo también establece que Mauro Alberto Núñez Ojeda deberá entregar todos los activos vinculados o rastreables a sus actividades criminales. Asimismo, quedó obligado a cooperar con entrevistas y requerimientos de autoridades estadounidenses o extranjeras relacionados con las investigaciones en curso. El documento precisa que el acuerdo únicamente compromete a la Sección de Lavado de Dinero del Departamento de Justicia, por lo que otras fiscalías o agencias federales conservan la posibilidad de iniciar procesos adicionales por otros delitos. La firma del acuerdo se realizó con apoyo de un intérprete inglés-español y bajo la representación legal del abogado Jonathan Savella.

TRAYECTORIA DE NÚÑEZ OJEDA DENTRO DEL CÁRTEL DE SINALOA De acuerdo con la información disponible en el expediente, Núñez Ojeda comenzó su participación dentro del Cártel de Sinaloa alrededor de enero de 2014. Inicialmente, habría trabajado como secretario y guardia de seguridad armado de Óscar Medina Noé González, identificado como un mando de la organización criminal. Posteriormente, pasó a colaborar directamente con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, señalado como uno de los líderes de Los Chapitos. Además de fungir como sicario, Mauro Alberto Núñez Ojeda asumió tareas relacionadas con las comunicaciones por radio del grupo criminal y comenzó a recibir entrenamiento como piloto hacia finales de 2014. Con el paso del tiempo, se convirtió en piloto personal de Iván Archivaldo y supervisor de una estructura integrada por aeronaves, helicópteros, pilotos y mecánicos vinculados con las operaciones de la organización criminal. Según las investigaciones estadounidenses, coordinó y pilotó vuelos utilizados para el transporte de droga y armamento mediante pistas de aterrizaje privadas ubicadas en Sinaloa y otras regiones del país. Uno de los episodios mencionados en el expediente refiere que en 2017 habría realizado un vuelo desde México hacia una pista clandestina en Costa Rica para recoger aproximadamente 400 kilogramos de cocaína y trasladarlos posteriormente a Culiacán. Por ese traslado habría recibido alrededor de 200 mil dólares. NÚÑEZ OJEDA FUE DETENIDO EN MÉXICO Y EXTRADITADO A ESTADOS UNIDOS Antes de concretar el acuerdo judicial con las autoridades estadounidenses, Mauro Alberto Núñez Ojeda fue detenido en México el 8 de febrero de 2025. La captura fue realizada en el poblado de Jesús María por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo con los reportes oficiales, durante el operativo de vigilancia los agentes federales fueron agredidos con disparos de arma de fuego, situación que derivó en un enfrentamiento donde murió un integrante de las fuerzas armadas. En agosto de 2025, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó públicamente que Núñez Ojeda era piloto privado y hombre de confianza de Iván Archivaldo Guzmán. Posteriormente, Mauro Alberto Núñez Ojeda fue incluido en el grupo de 26 presuntos narcotraficantes extraditados a Estados Unidos durante agosto de 2025.

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