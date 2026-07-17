Modernización del transporte en Torreón avanza: Riquelme ; prevén primera etapa entre diciembre y enero

El presidente municipal explicó que el nuevo modelo permitirá que los distintos grupos de transportistas mantengan sus propios métodos de cobro, siempre y cuando estos estén integrados a una sola plataforma tecnológica, mediante la cual los pasajeros podrán pagar el servicio en cualquiera de las rutas de la ciudad.

TORREÓN, COAH.- El proyecto de modernización del transporte público en Torreón registra avances importantes y contempla la participación de todos los concesionarios, con el objetivo de construir un sistema integrado, eficiente y accesible para los usuarios, afirmó el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís.

Señaló que las conversaciones con los concesionarios avanzan de manera favorable y que existe consenso en los principales componentes del proyecto. Asimismo, adelantó que en los próximos días será designada la persona encargada de coordinar la implementación del plan, sin descuidar la operación cotidiana del servicio, el modelo de negocios ni el proceso de adquisición de nuevas unidades.

“Voy a meter todo el esfuerzo de la administración y el mío propio para sacar el proyecto de modernización lo más pronto posible”, expresó el alcalde.

Riquelme Solís indicó que las diferencias relacionadas con los métodos de pago u otros aspectos operativos no deben representar un obstáculo para concretar los acuerdos, ya que el objetivo es ofrecer un mejor servicio de transporte a la ciudadanía.

Entre las condiciones establecidas por el Gobierno Municipal destaca la incorporación de unidades nuevas. El edil advirtió que no se autorizará ningún ajuste a las tarifas mientras los concesionarios no cumplan con la renovación del parque vehicular.

Precisó que las negociaciones se encuentran prácticamente concluidas en la mayoría de las rutas y que únicamente permanecen pendientes algunos detalles específicos con determinados grupos de transportistas.

Añadió que autoridades y concesionarios coinciden en los aspectos fundamentales del proyecto, por lo que las siguientes etapas se enfocarán en la adquisición de vehículos y en la rehabilitación de los paraderos que formarán parte del nuevo sistema.

De acuerdo con las estimaciones del Ayuntamiento, la primera etapa de la modernización podría entrar en operación entre diciembre de 2026 y enero de 2027.