Modernización del transporte en Torreón avanza: Riquelme ; prevén primera etapa entre diciembre y enero

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    Modernización del transporte en Torreón avanza: Riquelme ; prevén primera etapa entre diciembre y enero
    El Alcalde aseguró que dará prioridad a la modernización del transporte para concretarla lo antes posible. SANDRA GÓMEZ

El nuevo sistema integrará a todos los concesionarios en un modelo de transporte unificado

TORREÓN, COAH.- El proyecto de modernización del transporte público en Torreón registra avances importantes y contempla la participación de todos los concesionarios, con el objetivo de construir un sistema integrado, eficiente y accesible para los usuarios, afirmó el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís.

El presidente municipal explicó que el nuevo modelo permitirá que los distintos grupos de transportistas mantengan sus propios métodos de cobro, siempre y cuando estos estén integrados a una sola plataforma tecnológica, mediante la cual los pasajeros podrán pagar el servicio en cualquiera de las rutas de la ciudad.

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Señaló que las conversaciones con los concesionarios avanzan de manera favorable y que existe consenso en los principales componentes del proyecto. Asimismo, adelantó que en los próximos días será designada la persona encargada de coordinar la implementación del plan, sin descuidar la operación cotidiana del servicio, el modelo de negocios ni el proceso de adquisición de nuevas unidades.

“Voy a meter todo el esfuerzo de la administración y el mío propio para sacar el proyecto de modernización lo más pronto posible”, expresó el alcalde.

Riquelme Solís indicó que las diferencias relacionadas con los métodos de pago u otros aspectos operativos no deben representar un obstáculo para concretar los acuerdos, ya que el objetivo es ofrecer un mejor servicio de transporte a la ciudadanía.

Entre las condiciones establecidas por el Gobierno Municipal destaca la incorporación de unidades nuevas. El edil advirtió que no se autorizará ningún ajuste a las tarifas mientras los concesionarios no cumplan con la renovación del parque vehicular.

Precisó que las negociaciones se encuentran prácticamente concluidas en la mayoría de las rutas y que únicamente permanecen pendientes algunos detalles específicos con determinados grupos de transportistas.

Añadió que autoridades y concesionarios coinciden en los aspectos fundamentales del proyecto, por lo que las siguientes etapas se enfocarán en la adquisición de vehículos y en la rehabilitación de los paraderos que formarán parte del nuevo sistema.

De acuerdo con las estimaciones del Ayuntamiento, la primera etapa de la modernización podría entrar en operación entre diciembre de 2026 y enero de 2027.

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Aunque el proyecto integral será presentado próximamente, el alcalde adelantó que las rutas alimentadoras llegarán al bulevar Revolución y al periférico Raúl López Sánchez, vialidades que funcionarán como los principales ejes de conexión para los sectores sur y norte de Torreón.

Finalmente, sostuvo que la modernización permitirá reorganizar las rutas, reducir los tiempos de traslado, facilitar el sistema de pago y ofrecer un servicio de transporte más seguro, cómodo y eficiente para los usuarios.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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