Monclova: arranca Carlos Villarreal pavimentación en colonia Los Reyes; invierten más de 1.5 mdp

Los trabajos se realizan en el tramo comprendido entre avenida 147 y calle Mártires de Cananea, con una longitud de 203 metros lineales y un periodo de ejecución estimado en cuatro semanas.

MONCLOVA, COAH.- Con una inversión de más de 1.5 millones de pesos, el alcalde Carlos Villarreal Pérez dio inicio a los trabajos de pavimentación de la calle Alberto Stone, en la colonia Los Reyes, obra que busca mejorar la movilidad y las condiciones de infraestructura para alrededor de 250 habitantes.

De acuerdo con el proyecto, se invertirán 1 millón 563 mil 225.49 pesos para intervenir mil 836 metros cuadrados con pavimento asfáltico. Las labores incluyen la preparación de la estructura del pavimento, aplicación de emulsión asfáltica, colocación de carpeta asfáltica en caliente y construcción de 370 metros lineales de cordón de cuneta.

Villarreal Pérez destacó que la obra forma parte de una intervención integral en el sector, donde también se da seguimiento a las necesidades relacionadas con las líneas y conexiones de agua y drenaje, con el propósito de coordinar los trabajos y evitar que la nueva pavimentación tenga que ser intervenida posteriormente.

“Aquí estuvimos hace una semana también viendo el tema de líneas de agua”, señaló el alcalde, al explicar que la intención es que las inversiones en pavimentación avancen de manera paralela a los trabajos y necesidades en materia hidráulica.

El edil informó además que se mantiene coordinación con autoridades de Frontera para atender la problemática del arroyo que atraviesa la zona, luego de las afectaciones provocadas por las recientes lluvias.

Explicó que se trabaja en la construcción de un bordo para evitar que el agua se desvíe hacia las zonas habitadas y permitir que el cauce continúe por su ruta natural.

“Estamos generando un bordo para que no venga el agua para estos lados y que el cauce vaya directo como lo tiene el arroyo”, indicó.

Agregó que también se está definiendo la ruta de atención junto con los vecinos, con el objetivo de mantenerlos informados sobre los trabajos y garantizar que las acciones hidráulicas y de infraestructura se desarrollen de manera coordinada.