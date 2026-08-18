Monclova: arranca Carlos Villarreal pavimentación en colonia Los Reyes; invierten más de 1.5 mdp

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Monclova: arranca Carlos Villarreal pavimentación en colonia Los Reyes; invierten más de 1.5 mdp
    El alcalde Carlos Villarreal señaló que la pavimentación forma parte de una intervención integral en la colonia.

La obra beneficiará directamente a alrededor de 250 habitantes del sector

MONCLOVA, COAH.- Con una inversión de más de 1.5 millones de pesos, el alcalde Carlos Villarreal Pérez dio inicio a los trabajos de pavimentación de la calle Alberto Stone, en la colonia Los Reyes, obra que busca mejorar la movilidad y las condiciones de infraestructura para alrededor de 250 habitantes.

Los trabajos se realizan en el tramo comprendido entre avenida 147 y calle Mártires de Cananea, con una longitud de 203 metros lineales y un periodo de ejecución estimado en cuatro semanas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/seguridad-en-monclova-suma-inversion-historica-de-mas-de-250-millones-de-pesos-carlos-villarreal-perez-OB22894794

De acuerdo con el proyecto, se invertirán 1 millón 563 mil 225.49 pesos para intervenir mil 836 metros cuadrados con pavimento asfáltico. Las labores incluyen la preparación de la estructura del pavimento, aplicación de emulsión asfáltica, colocación de carpeta asfáltica en caliente y construcción de 370 metros lineales de cordón de cuneta.

Villarreal Pérez destacó que la obra forma parte de una intervención integral en el sector, donde también se da seguimiento a las necesidades relacionadas con las líneas y conexiones de agua y drenaje, con el propósito de coordinar los trabajos y evitar que la nueva pavimentación tenga que ser intervenida posteriormente.

“Aquí estuvimos hace una semana también viendo el tema de líneas de agua”, señaló el alcalde, al explicar que la intención es que las inversiones en pavimentación avancen de manera paralela a los trabajos y necesidades en materia hidráulica.

El edil informó además que se mantiene coordinación con autoridades de Frontera para atender la problemática del arroyo que atraviesa la zona, luego de las afectaciones provocadas por las recientes lluvias.

Explicó que se trabaja en la construcción de un bordo para evitar que el agua se desvíe hacia las zonas habitadas y permitir que el cauce continúe por su ruta natural.

“Estamos generando un bordo para que no venga el agua para estos lados y que el cauce vaya directo como lo tiene el arroyo”, indicó.

Agregó que también se está definiendo la ruta de atención junto con los vecinos, con el objetivo de mantenerlos informados sobre los trabajos y garantizar que las acciones hidráulicas y de infraestructura se desarrollen de manera coordinada.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/coahuila-refuerza-estrategia-contra-extorsion-advierten-por-enganos-a-trabajadores-GB22894121

“Queremos que vaya de la mano con las inversiones que estamos haciendo para que no se perjudique lo que hacemos en el día a día”, puntualizó Villarreal Pérez.

Con esta obra, el municipio busca avanzar en el mejoramiento de las vialidades de la colonia Los Reyes y, al mismo tiempo, atender de manera preventiva las condiciones relacionadas con agua, drenaje y escurrimientos que pudieran afectar las nuevas inversiones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Calles
Vialidad
obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Andy: Un héroe sin visa

Andy: Un héroe sin visa
true

Diego del Bosque se queda; no hay quien lo supla en Morena Coahuila
true

POLITICÓN: ¿Facturas falsas? Lista negra del SAT inquieta a nuevos empresarios en Coahuila
La necropsia practicada por las autoridades determinó que la causa del fallecimiento fue un infarto agudo al miocardio.

Determinan causa de muerte de Yulissa Lizeth, joven que murió tras hacerse uñas en Saltillo
Los involucrados se hacían pasar por trabajadores del IMSS y ofrecían conseguir unidades de sangre supuestamente disponibles.

Coahuila: extorsionan a familiares de pacientes que buscan donaciones de sangre; se hacían pasar por empleados de clínica

La entrenadora saltillense señaló que Coahuila tiene potencial para aportar más atletas al proyecto nacional rumbo a Los Ángeles 2028.

La saltillense Pamela Reyes rumbo a LA 2028: ‘Este pase olímpico representa ilusión, sueños y esperanza’
Un cartel indica la entrada a la sede de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el miércoles 27 de agosto de 2025, en Atlanta.

Recortes Donald Trump dejan a los programas médicos en EU como ‘zombies’, financiados pero sin personal

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, interviene en un foro de la Coalición Americana contra los Cárteles en Ciudad de Panamá, el miércoles 12 de agosto de 2026.

Tras matar a cientos de personas en ataques a barcos, ahora el Ejército de EU amplía su campaña terrestre en Latinoamérica