Monclova: Capturan al pastor Valentín ‘N’ por homicidio en anexo

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    Monclova: Capturan al pastor Valentín ‘N’ por homicidio en anexo
    La captura de Valentín se realizó tras una orden de aprehensión emitida por un juez. LIDIET MEXICANO

El detenido es propietario del anexo Fe, Esperanza y Amor

MONCLOVA, COAH.- Luego de permanecer prófugo tras la emisión de una orden de aprehensión en su contra, el pastor Valentín “N”, propietario del anexo Fe, Esperanza y Amor, fue detenido este lunes por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

La detención fue confirmada por Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, quien informó que el imputado quedó a disposición del Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente.

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Valentín “N” es señalado como presunto responsable del delito de homicidio y en las próximas horas deberá comparecer ante un juez de control durante la audiencia inicial, en la que se determinará su situación jurídica y, en su caso, las medidas cautelares que deberá enfrentar durante el proceso.

Con la captura concluyó la búsqueda que mantenían las autoridades para cumplimentar el mandamiento judicial emitido contra el propietario del centro de rehabilitación.

El caso se suma a la detención de otras dos personas, quienes ya fueron vinculadas a proceso por el delito de homicidio como parte de la misma investigación.

Los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron durante la madrugada de este martes, en un anexo ubicado en la colonia Óscar Flores Tapia, al suroriente de Monclova.

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En el lugar, Manuel Lira, de 41 años de edad, habría sido víctima de una agresión y posteriormente falleció al interior del centro de rehabilitación Fe, Esperanza y Amor.

La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar la posible responsabilidad de cada una de las personas involucradas.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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