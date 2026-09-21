Monclova: Capturan al pastor Valentín ‘N’ por homicidio en anexo

MONCLOVA, COAH.- Luego de permanecer prófugo tras la emisión de una orden de aprehensión en su contra, el pastor Valentín “N”, propietario del anexo Fe, Esperanza y Amor, fue detenido este lunes por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). La detención fue confirmada por Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, quien informó que el imputado quedó a disposición del Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente.

Valentín “N” es señalado como presunto responsable del delito de homicidio y en las próximas horas deberá comparecer ante un juez de control durante la audiencia inicial, en la que se determinará su situación jurídica y, en su caso, las medidas cautelares que deberá enfrentar durante el proceso. Con la captura concluyó la búsqueda que mantenían las autoridades para cumplimentar el mandamiento judicial emitido contra el propietario del centro de rehabilitación. El caso se suma a la detención de otras dos personas, quienes ya fueron vinculadas a proceso por el delito de homicidio como parte de la misma investigación. Los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron durante la madrugada de este martes, en un anexo ubicado en la colonia Óscar Flores Tapia, al suroriente de Monclova.

En el lugar, Manuel Lira, de 41 años de edad, habría sido víctima de una agresión y posteriormente falleció al interior del centro de rehabilitación Fe, Esperanza y Amor. La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar la posible responsabilidad de cada una de las personas involucradas.

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