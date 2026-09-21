Catean domicilio en busca de pastor dueño de anexo tras homicidio en Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Catean domicilio en busca de pastor dueño de anexo tras homicidio en Monclova
    El pastor Valentín “N” es buscado por una orden de aprehensión relacionada con la muerte de un interno de un centro de rehabilitación. LIDIET MEXICANO

AIC cateó un domicilio en Monclova, pero el propietario del anexo no fue localizado

MONCLOVA, COAH.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) buscan al pastor Valentín “N”, propietario del anexo Fe, Esperanza y Amor, luego de que un juez girara una orden de aprehensión en su contra, dentro de las investigaciones por la muerte de un interno ocurrida en este centro de rehabilitación el pasado mes de mayo.

La búsqueda llevó la noche de este domingo a un fuerte operativo de seguridad hasta la colonia Las Flores, donde agentes investigadores catearon un domicilio ubicado en la calle Emiliano Zapata, entre Madrid y 5 de Febrero, ante la información de que el pastor podría encontrarse en el lugar.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/torreon-blinda-el-futuro-de-sus-estudiantes-con-una-inversion-de-mas-de-58-mdp-en-escuelas-FE23632896

Valentín “N” no fue localizado durante la diligencia, por lo que los agentes se retiraron del inmueble sin lograr cumplimentar la orden de aprehensión.

En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General del Estado, Policía Municipal, Grupo de Reacción Centro, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, quienes mantuvieron presencia en los alrededores del domicilio.

$!Fuerzas de seguridad participaron en el operativo desplegado la noche del domingo en Monclova.
Fuerzas de seguridad participaron en el operativo desplegado la noche del domingo en Monclova. LIDIET MEXICANO

El caso se relaciona con el homicidio de Manuel Lira, de 41 años, quien murió luego de una presunta agresión ocurrida durante la madrugada del 5 de mayo del año en curso en el anexo ubicado en la colonia Óscar Flores Tapia, al suroriente de Monclova.

Por estos hechos, dos personas fueron detenidas y vinculadas a proceso por el delito de homicidio, mientras que las investigaciones de la Fiscalía continúan para esclarecer lo ocurrido dentro del centro de rehabilitación.

Ahora, la AIC mantiene la búsqueda del pastor Valentín “N” para cumplimentar el mandamiento judicial emitido en su contra.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


homicidios

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
IA: Para servir a nuestra inteligencia

IA: Para servir a nuestra inteligencia
Las banquetas, un peligro para los peatones en Saltillo

Las banquetas, un peligro para los peatones en Saltillo
true

Afirma PRI que ganará en Torreón, Saltillo y Monclova
Luego de la suspensión del suministro de agua durante los últimos días, la paramunicipal Agsal considera que el acuaférico ayudaría para evitar esta situación.

Saltillo: Acuaférico permitirá abastecer más rápido a colonias del poniente, afirma Agsal
Hay entidades, como el caso de Coahuila, que se han mantenido en el top de competitividad en 20 años.

Ganan 3 estados en competitividad; Coahuila destaca en la cuarta posición
Ezequiel Bullaude marcó el primer gol de Santos Laguna y acercó a los Guerreros antes del medio tiempo.

Toluca vs Santos: los Guerreros remontan y vencen 3-2 a los Diablos
Susy Aponte Polo, “La China Polo”, candidata asesinada a tiros en Áncash, Perú.

Asesinan a tiros en Perú a la candidata Susy Aponte Polo, “La China Polo”, en un acto de campaña en Áncash
La jefa de policía de Austin, Lisa Davis, da una conferencia de prensa en el Ayuntamiento de Austin, el 20 de septiembre de 2026, después de que un agente federal de inmigración disparó e hirió a un hombre en North Austin, Texas.

Agente del ICE dispara y hiere a un hombre en Austin, Texas; es el tercer muerto en menos de tres meses