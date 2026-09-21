Catean domicilio en busca de pastor dueño de anexo tras homicidio en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) buscan al pastor Valentín “N”, propietario del anexo Fe, Esperanza y Amor, luego de que un juez girara una orden de aprehensión en su contra, dentro de las investigaciones por la muerte de un interno ocurrida en este centro de rehabilitación el pasado mes de mayo. La búsqueda llevó la noche de este domingo a un fuerte operativo de seguridad hasta la colonia Las Flores, donde agentes investigadores catearon un domicilio ubicado en la calle Emiliano Zapata, entre Madrid y 5 de Febrero, ante la información de que el pastor podría encontrarse en el lugar.

Valentín “N” no fue localizado durante la diligencia, por lo que los agentes se retiraron del inmueble sin lograr cumplimentar la orden de aprehensión. En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General del Estado, Policía Municipal, Grupo de Reacción Centro, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, quienes mantuvieron presencia en los alrededores del domicilio.

El caso se relaciona con el homicidio de Manuel Lira, de 41 años, quien murió luego de una presunta agresión ocurrida durante la madrugada del 5 de mayo del año en curso en el anexo ubicado en la colonia Óscar Flores Tapia, al suroriente de Monclova. Por estos hechos, dos personas fueron detenidas y vinculadas a proceso por el delito de homicidio, mientras que las investigaciones de la Fiscalía continúan para esclarecer lo ocurrido dentro del centro de rehabilitación. Ahora, la AIC mantiene la búsqueda del pastor Valentín “N” para cumplimentar el mandamiento judicial emitido en su contra.

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