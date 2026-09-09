A 19 años de la tragedia de Celemania, recuerda a sus muertos en Nadadores, Coahuila

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    A 19 años de la tragedia de Celemania, recuerda a sus muertos en Nadadores, Coahuila
    Autoridades municipales y miembros del Cabildo participaron en la guardia de honor realizada este miércoles en memoria de las víctimas de la tragedia de Celemania. CORTESÍA

Autoridades municipales realizaron una guardia de honor y colocaron una ofrenda floral en memoria de las víctimas de la explosión ocurrida sobre la carretera 30

NADADORES, COAH.- Con una ceremonia austera, autoridades municipales y habitantes de Celemania recordaron este miércoles a las 28 personas que perdieron la vida hace 19 años en la explosión de un tractocamión cargado con nitrato de amonio, tragedia que marcó para siempre a esta comunidad de Nadadores y a toda la Región Centro de Coahuila.

El acto se realizó en el sitio donde se recuerda a las víctimas y estuvo encabezado por integrantes del Ayuntamiento y miembros del Cabildo, quienes participaron en una guardia de honor y colocaron una ofrenda floral como homenaje a quienes murieron aquella tarde del 9 de septiembre de 2007.

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La conmemoración tuvo poca presencia de familiares de los fallecidos, una circunstancia que refleja también el paso de los años y la transformación que ha experimentado la comunidad desde aquella tragedia. Aun así, habitantes y autoridades mantuvieron el homenaje como un acto de memoria colectiva.

Durante la ceremonia, el sacerdote de la localidad ofreció una oración por el eterno descanso de las víctimas y pidió a los presentes mantener vivo su recuerdo, pero también continuar con sus vidas pese al dolor provocado por aquel acontecimiento.

La explosión ocurrió después de que un tractocamión que transportaba toneladas de nitrato de amonio se accidentara contra una camioneta sobre la carretera federal 30. El incendio que siguió al impacto provocó posteriormente la detonación de la carga, cuya onda expansiva devastó el área, dañó viviendas y vehículos y dejó decenas de víctimas.

La magnitud del siniestro convirtió el accidente en uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de la Región Centro. La explosión también cobró la vida de periodistas que habían acudido al lugar para cubrir el accidente y de personas que llegaron para auxiliar o presenciar lo ocurrido.

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A 19 años de distancia, el recuerdo permanece entre sobrevivientes, rescatistas y habitantes de Celemania. La tragedia dejó no solamente pérdidas humanas, sino también secuelas físicas y emocionales que continúan formando parte de la memoria de quienes estuvieron ahí.

La ceremonia de este miércoles volvió a colocar a las víctimas en el centro del recuerdo: una ofrenda, una guardia de honor y una oración bastaron para regresar, aunque fuera por unos minutos, a uno de los días que la Región Centro de Coahuila no ha podido olvidar.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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