Acusan a mujer de vender productos subsidiados en Monclova; afectados preparan denuncia formal

MONCLOVA, COAH.- La próxima semana será formalizada una denuncia ante el Ministerio Público en Monclova contra Luz María Miranda, señalada de recibir dinero por productos y trámites que nunca fueron entregados.

La afectada explicó que ella, su hermana y su tía entregaron más de 70 mil pesos bajo la promesa de recibir electrodomésticos subsidiados como minisplits y boilers, los cuales nunca llegaron. La tía de la denunciante ya presentó una querella en Monterrey, desde donde se realizaron varios depósitos.

La víctima relató que acudieron al domicilio de la señalada en la colonia Obrera Norte, donde vecinos afirmaron que la mujer dejó la vivienda y se trasladó a Piedras Negras junto con sus hijos. Según los testimonios, otras personas acudieron recientemente al mismo domicilio buscando respuestas por presuntos fraudes similares.

La denunciante indicó que en las últimas horas se sumaron siete personas más, quienes aseguran haber entregado 50 mil pesos cada una para supuestos trámites de pensiones. De acuerdo con sus relatos, la mujer y un acompañante les pedían documentos y pagos para iniciar procesos que nunca avanzaron.

Los afectados refirieron que al intentar denunciar, se les señaló que había pasado demasiado tiempo y que incluso un abogado contratado por ellos no pudo ayudarlos.

NO TRABAJA EN EL GOBIERNO

El subsecretario de Gobierno en la Región Centro, Sergio Armando Sisbeles Alvarado, informó que tras recibir reportes ciudadanos se revisaron las nóminas del municipio, el Gobierno del Estado y el programa Mejora, confirmando que la mujer no tiene vínculo laboral con ninguna dependencia.

Añadió que se han detectado casos donde la señalada habría ofrecido productos subsidiados, programas sociales y supuestas plazas del Seguro Social, ninguno de ellos autorizado.

Las autoridades recomendaron que cualquier trámite relacionado con apoyos oficiales se realice únicamente en oficinas acreditadas, como Secretaría del Ayuntamiento, Desarrollo Social o los módulos regionales del programa Mejora.

Se pidió a los ciudadanos afectados presentar sus denuncias ante la Fiscalía General del Estado, donde se determinarán responsabilidades. Además del posible fraude, podría configurarse usurpación de funciones, delito contemplado en la legislación estatal.

