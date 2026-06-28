Aceleran obras de infraestructura en distintos sectores de Monclova

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    Aceleran obras de infraestructura en distintos sectores de Monclova
    Carlos Villarreal (segundo de izq. a der.), supervisó y entregó obras de pavimentación, recarpeteo y rehabilitación en distintos sectores de Monclova durante la última semana. CORTESÍA

Pavimentación, recarpeteo y recuperación de espacios públicos avanzan con inversiones conjuntas entre Municipio y Estado

MONCLOVA, COAH.- Con una agenda enfocada en mejorar la movilidad urbana, recuperar espacios públicos y elevar la calidad de vida de las familias, el alcalde Carlos Villarreal encabezó durante la última semana el arranque, supervisión y entrega de diversas obras de pavimentación, recarpeteo y rehabilitación en distintos sectores de Monclova.

Las acciones forman parte de la estrategia de fortalecimiento de la infraestructura urbana que el Gobierno Municipal desarrolla en coordinación con el Gobierno del Estado, con proyectos orientados a atender las principales necesidades de la población.

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Entre las obras puestas en marcha destaca la pavimentación de la avenida San Francisco, en la colonia Lupita Murguía, donde se invierten más de un millón de pesos. En ese mismo sector comenzó también la pavimentación de la calle Santa Lucía, proyecto que contempla una inversión cercana a los 500 mil pesos, ambos financiados con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal.

$!Los proyectos forman parte de la estrategia conjunta entre Municipio y Estado para fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la movilidad de las familias monclovenses.
Los proyectos forman parte de la estrategia conjunta entre Municipio y Estado para fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la movilidad de las familias monclovenses. CORTESÍA

AVANZAN PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO

Durante la semana, el Alcalde entregó además el recarpeteo de la calle 26, en la colonia Tierra y Libertad, obra que requirió una inversión de 860 mil 586 pesos.

Asimismo, puso en servicio la rehabilitación de la plaza de la colonia Praderas, realizada mediante el Plan de Inversión Prendamos Monclova 2026, con recursos por 1.5 millones de pesos, ofreciendo un espacio renovado para la convivencia, el deporte y la recreación de cerca de mil habitantes.

Paralelamente, supervisó los avances del recarpeteo en la calle 9, de la colonia Ampliación Hipódromo; en la calle Río Sabinas, del sector La Ribera; en la calle Tezozómoc, de Ciudad Deportiva; además de las obras de pavimentación de las calles Emiliano Zapata y San Marcos, en la colonia La Amistad. También constató el progreso de los trabajos de rehabilitación del Ecoparque.

$!La recuperación de los especios públicos responde a las necesidades de la ciudadanía.
La recuperación de los especios públicos responde a las necesidades de la ciudadanía. CORTESÍA

DESTACAN COORDINACIÓN CON EL ESTADO

Carlos Villarreal afirmó que cada una de estas acciones representa un compromiso cumplido con la ciudadanía y refleja el trabajo coordinado entre los gobiernos municipal y estatal para acelerar el desarrollo de Monclova.

“Gracias al trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez seguimos llevando obras que mejoran la movilidad, recuperan espacios públicos y responden a las necesidades de las familias. Vamos a seguir trabajando con paso firme para que el desarrollo continúe llegando a todos los sectores de Monclova”, expresó el Edil.

El Gobierno Municipal reiteró que mantendrá la coordinación con el Gobierno del Estado para impulsar nuevos proyectos de infraestructura que fortalezcan los servicios públicos, mejoren la conectividad urbana y eleven la calidad de vida de las familias monclovenses.

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