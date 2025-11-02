Adolescente de 15 años resulta herido tras ataque de menor en Monclova

Monclova
/ 2 noviembre 2025
    Adolescente de 15 años resulta herido tras ataque de menor en Monclova
    El adolescente de 15 años recibió atención médica en el Hospital General Amparo Pape de Benavides tras ser apuñalado por otro menor en la colonia Barrera. FOTO: LIDIET MEXICANO/VANGUARDIA

La agresión se originó por viejas rencillas entre los dos menores, quienes se encontraron de manera fortuita en la calle Lázaro Cárdenas, lo que derivó en un altercado

MONCLOVA, COAH.- Un enfrentamiento entre menores de edad derivó en un incidente violento en la colonia Barrera, en Monclova, donde un adolescente de 15 años resultó con heridas en el abdomen tras ser atacado con un arma blanca por otro menor de 12 años.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:30 horas sobre la calle Lázaro Cárdenas, cuando ambos jóvenes coincidieron de manera fortuita y surgieron viejas diferencias que rápidamente escalaron a la violencia. Testigos señalaron que la discusión subió de tono hasta que el menor de 12 años sacó un cuchillo y agredió a su rival, provocándole dos heridas profundas en el abdomen.

TE PUEDE INTERESAR: Incrementan en Coahuila infancias no binarias, revela consulta del INE

Vecinos alertaron de inmediato a las autoridades y solicitaron asistencia médica, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, estabilizando al adolescente lesionado, identificado como Javier ¨N¨, y trasladándolo al hospital General Amparo Pape de Benavides, donde permanece bajo observación médica. Su estado de salud se reporta como reservado.

Tras el ataque, el menor agresor intentó escapar, lo que generó un operativo inmediato por parte de la Policía Preventiva, logrando su localización y aseguramiento. Posteriormente, fue puesto a disposición del Ministerio Público, acusado del delito de lesiones y lo que resulte, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas que motivaron este incidente.

La comunidad de la colonia Barrera expresó su preocupación por la situación, lamentando que rencillas entre niños y adolescentes escalen a hechos violentos. Vecinos hicieron un llamado a los padres de familia y a las autoridades educativas y de seguridad para reforzar la supervisión y prevenir este tipo de situaciones, que pueden poner en riesgo la integridad de los menores.

(Con información de medios locales)

Temas


Ataques
Seguridad
Violencia

Localizaciones


Monclova

true

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Coahuila quiere entrar al mapa de los chips

Coahuila quiere entrar al mapa de los chips
Estudios revelan la situación en la que se encuentra el Río Colorado, pero no se detalla actualidad de Río Bravo.

Debe México aumentar 52% entregas de agua a EU para ponerse al corriente en 5 años
En contraste, muertes en accidentes tienen tendencia irregular en 2025: van más que en 2020, pero menos que en 2024.

Coahuila: En 6 años, aumentan ¡142%! lesionados en accidentes de tránsito
Señaló que la política económica actual ‘hipoteca el futuro del país’ al debilitar el aparato productivo y abandonar a las pequeñas y medianas empresas.

Rubén Moreira acusa endeudamiento histórico y política fiscal regresiva del gobierno federal
Delegación de sindicatos chinos durante su visita a la sede nacional de la CTM en México.

Coahuila: CTM estrecha lazos con sindicatos de China en busca de cooperación laboral
true

Presidenta, no es lo mismo popularidad que credibilidad
Insistió en que México no debe volver a una guerra impuesta desde Estados Unidos.

Epigmenio Ibarra arremete contra Calderón: ‘Farsantes de la derecha medran con la tragedia’
La manifestación reunió a aproximadamente 30 personas que exigieron cambios en la atención de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia.

Saltillo: se manifiestan padres por fallas en procedimientos familiares de juzgados y Pronnif