Adolescente de 15 años resulta herido tras ataque de menor en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un enfrentamiento entre menores de edad derivó en un incidente violento en la colonia Barrera, en Monclova, donde un adolescente de 15 años resultó con heridas en el abdomen tras ser atacado con un arma blanca por otro menor de 12 años.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:30 horas sobre la calle Lázaro Cárdenas, cuando ambos jóvenes coincidieron de manera fortuita y surgieron viejas diferencias que rápidamente escalaron a la violencia. Testigos señalaron que la discusión subió de tono hasta que el menor de 12 años sacó un cuchillo y agredió a su rival, provocándole dos heridas profundas en el abdomen.

Vecinos alertaron de inmediato a las autoridades y solicitaron asistencia médica, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, estabilizando al adolescente lesionado, identificado como Javier ¨N¨, y trasladándolo al hospital General Amparo Pape de Benavides, donde permanece bajo observación médica. Su estado de salud se reporta como reservado.

Tras el ataque, el menor agresor intentó escapar, lo que generó un operativo inmediato por parte de la Policía Preventiva, logrando su localización y aseguramiento. Posteriormente, fue puesto a disposición del Ministerio Público, acusado del delito de lesiones y lo que resulte, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas que motivaron este incidente.

La comunidad de la colonia Barrera expresó su preocupación por la situación, lamentando que rencillas entre niños y adolescentes escalen a hechos violentos. Vecinos hicieron un llamado a los padres de familia y a las autoridades educativas y de seguridad para reforzar la supervisión y prevenir este tipo de situaciones, que pueden poner en riesgo la integridad de los menores.

(Con información de medios locales)