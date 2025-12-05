Ruta Estudiantil de Ramos Arizpe rompe récords y se consolida como el programa social de 2025

A cuatro meses de su implementación, la Ruta Estudiantil Gratuita de Ramos Arizpe se ha consolidado como el programa social más relevante del año, al transformar la movilidad, aliviar la economía familiar y ampliar el acceso a la educación y al empleo para miles de habitantes del municipio.

El sistema supera ya los 60 mil usuarios mensuales y recorre 40 mil kilómetros cada mes, cifras que confirman su impacto histórico entre estudiantes, trabajadores y familias de diversas colonias de Ramos Arizpe.

Este avance ha sido posible gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, y la administración municipal de Tomás Gutiérrez Merino, quienes comparten la visión de que una movilidad digna es esencial para el bienestar social.

El gobernador Manolo Jiménez ha resaltado públicamente la efectividad del esquema, al señalar que la Ruta Estudiantil es “el programa social más importante de este 2025”, subrayando que la movilidad es un factor determinante en la calidad de vida.

Actualmente, la Ruta Estudiantil opera con seis unidades modelo 2025, equipadas con aire acondicionado, cámaras de videovigilancia, pantallas informativas, accesibilidad universal y capacidad para 77 pasajeros por unidad. El circuito recorre 17 kilómetros y enlaza zonas habitacionales, parques industriales, centros de salud y los principales planteles educativos, con frecuencias de 10 a 20 minutos y operación continua los 365 días del año.