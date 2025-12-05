Ruta Estudiantil de Ramos Arizpe rompe récords y se consolida como el programa social de 2025
Proyecto del Gobierno Municipal marca un antes y un después en la movilidad: Alcalde
A cuatro meses de su implementación, la Ruta Estudiantil Gratuita de Ramos Arizpe se ha consolidado como el programa social más relevante del año, al transformar la movilidad, aliviar la economía familiar y ampliar el acceso a la educación y al empleo para miles de habitantes del municipio.
El sistema supera ya los 60 mil usuarios mensuales y recorre 40 mil kilómetros cada mes, cifras que confirman su impacto histórico entre estudiantes, trabajadores y familias de diversas colonias de Ramos Arizpe.
Este avance ha sido posible gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, y la administración municipal de Tomás Gutiérrez Merino, quienes comparten la visión de que una movilidad digna es esencial para el bienestar social.
El gobernador Manolo Jiménez ha resaltado públicamente la efectividad del esquema, al señalar que la Ruta Estudiantil es “el programa social más importante de este 2025”, subrayando que la movilidad es un factor determinante en la calidad de vida.
Actualmente, la Ruta Estudiantil opera con seis unidades modelo 2025, equipadas con aire acondicionado, cámaras de videovigilancia, pantallas informativas, accesibilidad universal y capacidad para 77 pasajeros por unidad. El circuito recorre 17 kilómetros y enlaza zonas habitacionales, parques industriales, centros de salud y los principales planteles educativos, con frecuencias de 10 a 20 minutos y operación continua los 365 días del año.
TRANSPORTE DE CALIDAD COMO UN DERECHO
Para el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, el proyecto representa una herramienta de transformación social diseñada a partir del diálogo con la ciudadanía, especialmente con las juventudes.
“Hoy lo dejamos claro: en Ramos Arizpe el transporte de calidad no es un lujo, es un derecho”, afirmó el Edil durante la entrega de las unidades el 6 de agosto.
Gutiérrez Merino reiteró que este modelo no solo mejora la movilidad, sino que abre nuevas oportunidades académicas y laborales para miles de familias, además de fortalecer la economía local al eliminar los gastos de traslado que antes eran inevitables para estudiantes y trabajadores.
Una ruta que marca el rumbo del futuro
Con el respaldo estatal, resultados medibles y un nivel de aceptación ciudadana sin precedentes, la Ruta Estudiantil Gratuita se posiciona como un modelo ejemplar a nivel nacional. En Ramos Arizpe, la movilidad dejó de ser un obstáculo y se convirtió en una oportunidad.
“El verdadero progreso solo se alcanza cuando nadie se queda atrás”, expresó el alcalde al refrendar que su administración continuará ampliando, supervisando y fortaleciendo este programa que ya transformó la vida de miles de familias.