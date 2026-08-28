Estrés laboral y familiar dispara problemas de salud mental en Coahuila

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Monclova
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    Estrés laboral y familiar dispara problemas de salud mental en Coahuila
    En Coahuila los centros de salud cuentan con servicio de “Psicólogos a domicilio”, para atender a pacientes que así lo requieran. ARCHIVO

Capacita Secretaría de Salud a personal para identificar señales de alerta

MONCLOVA, COAH.- El estrés laboral, familiar y económico está impactando cada vez más la salud mental de los coahuilenses, principalmente entre adultos de 30 a 50 años, donde la Secretaría de Salud de Coahuila ha detectado un incremento en casos de ansiedad, crisis emocionales y otros padecimientos.

Eliud Aguirre Vázquez, secretario de Salud en Coahuila, reconoció que aunque actualmente no se cuenta con un porcentaje exacto del incremento, sí existe una mayor incidencia de problemas de salud mental, situación que también se ha reflejado en las crisis que requieren atención especializada.

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Señaló que uno de los principales retos es lograr que los pacientes reciban atención de manera oportuna, pues en algunos casos pasan varios días buscando alternativas o reciben tratamientos que no son los adecuados, antes de llegar a un hospital.

“Cuando empiezan con los síntomas van a un consultorio en primer nivel o a otro consultorio, les dan un tratamiento que no es el adecuado. Pasan tres o cuatro días y cuando llegan al hospital ya llegan bien deteriorados”, explicó.

Ante esta situación, la Secretaría de Salud mantiene capacitaciones dirigidas al personal médico de primer nivel, con el propósito de que pueda identificar las señales de alerta y canalizar de inmediato a los pacientes que requieran atención psicológica o psiquiátrica.

Aguirre Vázquez destacó que los centros de salud cuentan con psicólogos y que, mediante el programa “Psicólogo en tu comunidad”, también se brinda atención a domicilio cuando las condiciones del paciente así lo requieren.

El Secretario indicó que los problemas de salud mental no se limitan a un solo padecimiento, pues incluyen ansiedad, crisis emocionales y otras condiciones que requieren valoración profesional.

En la Región Centro, agregó, continúa la construcción del Centro de Salud Mental (Cesam), obra que actualmente registra alrededor de un 30 por ciento de avance, aunque todavía no se tiene una fecha definida para su conclusión.

El funcionario insistió en la importancia de que las personas no esperen a que la situación se agrave para buscar ayuda, ya que una detección y atención temprana puede evitar que una crisis evolucione a una condición de mayor gravedad.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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