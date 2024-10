Alcalde de Monclova pide a Claudia Sheinbaum envíe recursos a Coahuila

Que no se pase, como AMLO, dando becas y destine el dinero a fortalecer infraestructura del país

MONCLOVA, COAH.- Al estar en puerta el inicio del gobierno de la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el alcalde de Monclova, Mario Dávila, le hizo un llamado para que equilibre bien los recursos federales y envíe más de estos a Coahuila, donde hay grandes necesidades en obras de infraestructura.

En entrevista destacó que durante el sexenio que concluye de Andrés Manuel López Obrador, Coahuila sufrió grandes recortes que afectaron a los municipios y estos eran enviados mayormente a estados de la república del sur, entre ellos Tabasco, Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

La situación generó que Coahuila se convirtiera en la segunda entidad con menos apoyos federales, por lo que el edil pidió una buena distribución de los fondos.

“Que sea más equilibrado, si el dinero se produce más en el norte del país, se administra en el norte y se gasta en el sur, (pero) que lo haga equilibradamente. Que nos mande un poquito para acá, para carreteras, hospitales, centros de atención ciudadana o social, no nada más que se las pase dando becas para los que no trabajan, para los que no estudian, nada más repartiendo el dinero, el dinero tiene que ser productivo, tiene que servir en obra pública, equipamiento e infraestructura”, señaló.

Entre las peticiones para la primera mujer presidenta de la nación, solicitó seguridad, porque en zonas de la república hay fuertes enfrentamientos con grandes acciones violentas que están perjudicando a los ciudadanos; también que dispensa el dinero político electoral, de los partidos políticos.

SOBRE EL CASO MONCLOVA

Para el municipio que gobierna, destacó que se requiere de recursos para la construcción de una Planta Tratadora de Aguas nueva con inversión de 500 millones de pesos, obras de drenaje pluvial de 150 millones de pesos, un paso a desnivel en el Libramiento de 200 millones de pesos.

“En salud hay que invertirle más al seguro social, al ISSSTE a la Secretaría de Salud, se ha eliminado el Seguro Popular, el Insabi, los tratamientos para niños con cáncer, enfermedades catastróficas, no se le puede estar regalando a la gente cuando tienes otras cosas prioritarias que atender”, dijo.

Insistió en la necesidad de la intervención del Gobierno Federal para el rescate de la empresa Altos Hornos de México, la cual fue la mayor fuente de empleo en toda la Región Centro del estado de Coahuila y la cual permanece a la espera de la Declaratoria de Quiebra por parte del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles.

“Fuimos y pedimos apoyo, tocamos las puertas necesarias y la respuesta, ya lo sabemos, fueron palabras que en el aire se quedan, se acaban, lo que la gente quiere son hechos y resultados, (ya que) tantas visitas si no traen nada, mejor que no vengan”, puntualizó.