Alcalde de Monclova reconoce resultados de delegado de la FGE en la Región Centro
Carlos Villarreal destacó el trabajo coordinado y los avances en seguridad durante su gestión en la Fiscalía
MONCLOVA, COAH.- El alcalde Carlos Villarreal destacó el desempeño de Miguel Ángel Medina al frente de la Delegación Centro de la Fiscalía General del Estado (FGE), al subrayar que el trabajo coordinado, los resultados en materia de seguridad y la continuidad institucional reflejan que en la región “se han hecho bien las cosas”.
El edil señaló que durante su gestión, Medina mantuvo una comunicación permanente y una coordinación efectiva con los distintos mandos y corporaciones de seguridad, lo que permitió fortalecer las estrategias en beneficio de la población de la Región Centro.
“Es alguien que vino a sumar, que trabajó en equipo y que dejó resultados”, expresó Villarreal al reconocer su labor.
Aclaró que la salida de Miguel Ángel Medina de la delegación no obedece a una remoción, sino a que en las próximas semanas asumirá una nueva responsabilidad dentro de la misma Fiscalía General del Estado, lo cual consideró un reconocimiento a su desempeño y una oportunidad de crecimiento profesional.
Finalmente, el alcalde felicitó a Medina por los nuevos retos que enfrentará y aseguró que quien ocupe su lugar continuará integrándose al trabajo coordinado de la Región Centro, bajo la línea de seguridad y desarrollo impulsada por el gobernador Manolo Jiménez, con el objetivo de seguir mejorando la calidad de vida de las familias.