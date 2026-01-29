Alcalde de Monclova reconoce resultados de delegado de la FGE en la Región Centro

El edil señaló que durante su gestión, Medina mantuvo una comunicación permanente y una coordinación efectiva con los distintos mandos y corporaciones de seguridad, lo que permitió fortalecer las estrategias en beneficio de la población de la Región Centro.

MONCLOVA, COAH.- El alcalde Carlos Villarreal destacó el desempeño de Miguel Ángel Medina al frente de la Delegación Centro de la Fiscalía General del Estado (FGE) , al subrayar que el trabajo coordinado, los resultados en materia de seguridad y la continuidad institucional reflejan que en la región “se han hecho bien las cosas”.

“Es alguien que vino a sumar, que trabajó en equipo y que dejó resultados”, expresó Villarreal al reconocer su labor.

Aclaró que la salida de Miguel Ángel Medina de la delegación no obedece a una remoción, sino a que en las próximas semanas asumirá una nueva responsabilidad dentro de la misma Fiscalía General del Estado, lo cual consideró un reconocimiento a su desempeño y una oportunidad de crecimiento profesional.

Finalmente, el alcalde felicitó a Medina por los nuevos retos que enfrentará y aseguró que quien ocupe su lugar continuará integrándose al trabajo coordinado de la Región Centro, bajo la línea de seguridad y desarrollo impulsada por el gobernador Manolo Jiménez, con el objetivo de seguir mejorando la calidad de vida de las familias.