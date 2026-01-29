Alcalde de Monclova reconoce resultados de delegado de la FGE en la Región Centro

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 29 enero 2026
    Alcalde de Monclova reconoce resultados de delegado de la FGE en la Región Centro
    Miguel Ángel Medina asumirá una nueva responsabilidad dentro de la Fiscalía General del Estado. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Carlos Villarreal destacó el trabajo coordinado y los avances en seguridad durante su gestión en la Fiscalía

MONCLOVA, COAH.- El alcalde Carlos Villarreal destacó el desempeño de Miguel Ángel Medina al frente de la Delegación Centro de la Fiscalía General del Estado (FGE), al subrayar que el trabajo coordinado, los resultados en materia de seguridad y la continuidad institucional reflejan que en la región “se han hecho bien las cosas”.

El edil señaló que durante su gestión, Medina mantuvo una comunicación permanente y una coordinación efectiva con los distintos mandos y corporaciones de seguridad, lo que permitió fortalecer las estrategias en beneficio de la población de la Región Centro.

$!Carlos Villarreal (c) resaltó la labor de Miguel Ángel Medina al frente de la Delegación Centro de la FGE.
Carlos Villarreal (c) resaltó la labor de Miguel Ángel Medina al frente de la Delegación Centro de la FGE. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

TE PUEDE INTERESAR: Morena y PT sellan alianza electoral rumbo a la renovación del Congreso de Coahuila

“Es alguien que vino a sumar, que trabajó en equipo y que dejó resultados”, expresó Villarreal al reconocer su labor.

Aclaró que la salida de Miguel Ángel Medina de la delegación no obedece a una remoción, sino a que en las próximas semanas asumirá una nueva responsabilidad dentro de la misma Fiscalía General del Estado, lo cual consideró un reconocimiento a su desempeño y una oportunidad de crecimiento profesional.

Finalmente, el alcalde felicitó a Medina por los nuevos retos que enfrentará y aseguró que quien ocupe su lugar continuará integrándose al trabajo coordinado de la Región Centro, bajo la línea de seguridad y desarrollo impulsada por el gobernador Manolo Jiménez, con el objetivo de seguir mejorando la calidad de vida de las familias.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Delegados
Justicia
Investigaciones

Localizaciones


Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Muerte súbita

Muerte súbita
true

Lo que Ernestina no vio en la investigación del Interoceánico

true

POLITICÓN: ¿Dejarán panistas el gabinete estatal al no ir en alianza con el PRI en 2026?
Saltillo: tras tres años de anuncio, se construyen cinco viviendas de fraccionamiento industrial

Saltillo: tras tres años de anuncio, se construyen cinco viviendas de fraccionamiento industrial
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió a su homóloga Claudia Sheinbaum.

Donald Trump elogia a Sheinbaum tras llamada: ‘México tiene una líder maravillosa’
El trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA visitará ciudades como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México durante su tour oficial en México previo al Mundial 2026.

¿Llegará a Coahuila? Este es el calendario del tour del trofeo de la Copa del Mundo que iniciará en febrero
Objetos colocados en un monumento improvisado en memoria de Alex Pretti, en el lugar donde fue asesinado por agentes federales en Minneapolis.

Así fue como Trump supo que tenía un gran problema en Mineápolis
La gente “se ha obsesionado con perseguir una idea de perfección para conseguir más me gusta en Instagram.

El año del cuerpo confeccionado