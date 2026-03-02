Alcalde de Monclova refuerza compromiso con la educación; inicia semana con lunes cívico en primaria Niños Héroes

Monclova
/ 2 marzo 2026
    La actividad se realizó en la Escuela Primaria Niños Héroes de Chapultepec. CORTESÍA

Carlos Villarreal destacó la importancia de mantener cercanía con las escuelas

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, inició la semana de actividades con una ceremonia cívica en la Escuela Primaria Niños Héroes de Chapultepec, ubicada en la colonia Progreso, donde refrendó su compromiso con el fortalecimiento de la educación y el desarrollo integral de la niñez monclovense.

Durante el acto, el edil agradeció al personal docente, administrativo y a los estudiantes por recibir a las autoridades municipales, y destacó la importancia de mantener cercanía con las instituciones educativas.}

“Seguiremos fortaleciendo el día a día de las nuevas generaciones de monclovenses, impulsando su desarrollo integral con políticas públicas en educación, deporte y cultura”, expresó.

El director del plantel, Gerardo Daniel Neira Oropeza, dio la bienvenida al alcalde y a los integrantes del Cabildo, y reconoció el respaldo que la actual administración ha brindado al sector educativo. Asimismo, subrayó la relevancia de este tipo de visitas, que permiten fortalecer el vínculo entre el gobierno municipal y las comunidades escolares en beneficio del alumnado.

El alcalde se comprometió a revisar y atender las necesidades del plantel. CORTESÍA

En el marco del evento, la comunidad educativa presentó una solicitud formal para mejorar las condiciones del acceso principal de la escuela, mediante la reforestación con árboles y la posible construcción de una marquesina que brinde sombra a estudiantes y padres de familia. Ante ello, Villarreal Pérez se comprometió a revisar las peticiones y trabajar de manera conjunta para atender las necesidades del plantel.

El alcalde reconoció el esfuerzo de directivos, docentes y familias por mantener la escuela en óptimas condiciones, y subrayó que la educación es una prioridad para su administración. Señaló que invertir en el desarrollo educativo, así como en el deporte y la cultura, es fundamental para formar ciudadanos responsables y fortalecer el futuro de la ciudad.

Finalmente, destacó que las escuelas son la segunda casa de niñas y niños, por lo que reiteró su disposición de seguir colaborando con el sector educativo para impulsar acciones que contribuyan a la formación de las nuevas generaciones y al crecimiento de Monclova.

