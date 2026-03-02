Alcalde de Monclova refuerza compromiso con la educación; inicia semana con lunes cívico en primaria Niños Héroes

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, inició la semana de actividades con una ceremonia cívica en la Escuela Primaria Niños Héroes de Chapultepec, ubicada en la colonia Progreso, donde refrendó su compromiso con el fortalecimiento de la educación y el desarrollo integral de la niñez monclovense.

Durante el acto, el edil agradeció al personal docente, administrativo y a los estudiantes por recibir a las autoridades municipales, y destacó la importancia de mantener cercanía con las instituciones educativas.}

“Seguiremos fortaleciendo el día a día de las nuevas generaciones de monclovenses, impulsando su desarrollo integral con políticas públicas en educación, deporte y cultura”, expresó.

El director del plantel, Gerardo Daniel Neira Oropeza, dio la bienvenida al alcalde y a los integrantes del Cabildo, y reconoció el respaldo que la actual administración ha brindado al sector educativo. Asimismo, subrayó la relevancia de este tipo de visitas, que permiten fortalecer el vínculo entre el gobierno municipal y las comunidades escolares en beneficio del alumnado.