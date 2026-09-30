Alcaldesa refuerza apoyos a ganaderos de ejidos de Frontera

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Monclova
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    Alcaldesa refuerza apoyos a ganaderos de ejidos de Frontera
    La entrega de fierros de herrar y marcas de sangre busca facilitar la acreditación de la propiedad del ganado, en Frontera, Coahuila. LIDIET MEXICANO

Habitantes de Pozuelos de Arriba, La Cruz y Frontera recibieron respaldo para adquirir reproductores y documentación de sus animales

FRONTERA, COAH.- Con apoyos para la adquisición de sementales bovinos y caprinos, además de la entrega de fierros de herrar y marcas de sangre, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú refrendó su respaldo a los productores del campo de Frontera, Coahuila.

Durante una entrega realizada en la Sala de Cabildo, la Edil benefició a ganaderos de los ejidos Pozuelos de Arriba, La Cruz y Frontera, quienes recibieron apoyo para fortalecer sus hatos y contar con documentación que les permita acreditar legalmente la propiedad de sus animales.

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Como parte del programa, el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, aportó 20 mil pesos y el Municipio otros 5 mil pesos para la adquisición de sementales, recursos que contribuyen al mejoramiento genético del ganado y a fortalecer la actividad ganadera de las familias rurales.

Acompañada por el director de Fomento Agropecuario, Raúl Isaac Cárdenas, Pérez Cantú destacó la importancia de mantener cercanía con los ejidatarios y atender las necesidades de quienes dependen del campo para sacar adelante a sus familias.

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Además de los apoyos entregados, la administración municipal continúa con la revisión y agilización de solicitudes de otros productores interesados en adquirir sementales y tramitar sus fierros de herrar, con el propósito de que más familias puedan acceder a estos beneficios.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Frontera busca mantener activos los programas dirigidos al sector rural y fortalecer la coordinación con el Estado para respaldar a los ganaderos, proteger su patrimonio y contribuir al desarrollo de los ejidos.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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