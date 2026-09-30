Alcaldesa refuerza apoyos a ganaderos de ejidos de Frontera

FRONTERA, COAH.- Con apoyos para la adquisición de sementales bovinos y caprinos, además de la entrega de fierros de herrar y marcas de sangre, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú refrendó su respaldo a los productores del campo de Frontera, Coahuila. Durante una entrega realizada en la Sala de Cabildo, la Edil benefició a ganaderos de los ejidos Pozuelos de Arriba, La Cruz y Frontera, quienes recibieron apoyo para fortalecer sus hatos y contar con documentación que les permita acreditar legalmente la propiedad de sus animales.

Como parte del programa, el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, aportó 20 mil pesos y el Municipio otros 5 mil pesos para la adquisición de sementales, recursos que contribuyen al mejoramiento genético del ganado y a fortalecer la actividad ganadera de las familias rurales. Acompañada por el director de Fomento Agropecuario, Raúl Isaac Cárdenas, Pérez Cantú destacó la importancia de mantener cercanía con los ejidatarios y atender las necesidades de quienes dependen del campo para sacar adelante a sus familias.

Además de los apoyos entregados, la administración municipal continúa con la revisión y agilización de solicitudes de otros productores interesados en adquirir sementales y tramitar sus fierros de herrar, con el propósito de que más familias puedan acceder a estos beneficios. Con estas acciones, el Ayuntamiento de Frontera busca mantener activos los programas dirigidos al sector rural y fortalecer la coordinación con el Estado para respaldar a los ganaderos, proteger su patrimonio y contribuir al desarrollo de los ejidos.