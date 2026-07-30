Alertan a extrabajadores de AHMSA a revisar listados; detectan omisiones en registros

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    Alertan a extrabajadores de AHMSA a revisar listados; detectan omisiones en registros
    Entre las irregularidades detectadas figuran trabajadores que no aparecen registrados y diferencias en la antigüedad reconocida, lo que podría afectar el cálculo de sus prestaciones. LIDIET MEXICANO

Exobreros de AHMSA fueron llamados a revisar los listados finales de créditos laborales, luego de detectarse omisiones e inconsistencias en los registros publicados dentro del concurso mercantil

Líderes de exobreros de Altos Hornos de México (AHMSA) hicieron un llamado a los trabajadores para que revisen los listados finales de créditos laborales publicados dentro del concurso mercantil, luego de detectar que algunos no aparecen registrados y otros presentan inconsistencias en su información.

Ervey Valenzuela, representante del grupo de exobreros que mantiene el bloqueo en los accesos de la siderúrgica, informó que, desde que se dieron a conocer los listados, varios trabajadores han acudido a verificarlos y, hasta el momento, entre cinco y ocho personas detectaron que no aparecen en el registro.

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Explicó que estos casos están siendo canalizados con los apoderados legales de AHMSA para solicitar su incorporación, por lo que insistió en la importancia de que todos los exempleados consulten su situación antes de que concluya el plazo otorgado por la autoridad judicial.

“Lo primero en lo que deben enfocarse los compañeros es en revisar que sí aparezcan en las listas, porque eso les permitirá ser considerados dentro del proceso de pago. Después se podrá revisar el tema de los montos”, expresó.

El dirigente señaló que otra de las irregularidades encontradas corresponde a la antigüedad laboral. Indicó que algunos trabajadores aparecen con menos años de servicio de los que realmente laboraron en la empresa.

“Hay compañeros con 36 años y medio de trabajo y en las listas solamente les reconocen 34 años. Les están quitando más de dos años de antigüedad y eso también afecta sus cotizaciones para el retiro”, afirmó.

Respecto a las cantidades reflejadas en los listados, Valenzuela comentó que la mayoría de los trabajadores considera que son bajas; sin embargo, pidió no generar confusión, ya que aún no es posible determinar cuánto recibirá cada extrabajador.

Explicó que el monto definitivo dependerá del resultado de la venta de AHMSA y del esquema con el que finalmente se cubran los créditos laborales, por lo que consideró prematuro sacar conclusiones sobre las cifras publicadas.

Asimismo, cuestionó que el juzgado haya establecido como fecha límite el 28 de agosto para presentar observaciones a los listados, al señalar que, a su juicio, los diez días hábiles debieron comenzar a contarse desde la semana pasada, por lo que existe incertidumbre entre los trabajadores sobre los plazos.

Valenzuela también manifestó que persiste la desconfianza hacia la Sindicatura, al asegurar que, después de más de dos años del concurso mercantil, continúan apareciendo errores en la integración de los registros.

Finalmente, lamentó que el proceso siga prolongándose mientras continúan falleciendo exobreros sin recibir el pago de sus prestaciones. Informó que la cifra de trabajadores fallecidos ascendió a 85, por lo que reiteró el llamado a todos los afectados para revisar los listados y, en caso de detectar alguna omisión o error en sus datos, acudir de inmediato a solicitar la aclaración correspondiente.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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