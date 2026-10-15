Ampliarán la Normal de Monclova con inversión de 6 mdp; dejará de utilizar espacios prestados

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Monclova
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    Ampliarán la Normal de Monclova con inversión de 6 mdp; dejará de utilizar espacios prestados
    La Escuela Normal de Coahuila está de manteles largos, al celebrar su octavo aniversario. LIDIET MEXICANO

Proyecto contempla la construcción de un segundo y tercer piso

MONCLOVA, COAH.- Una inversión de 6 millones de pesos permitirá ampliar las instalaciones de la Escuela Normal de Monclova con la construcción de un segundo y tercer piso, proyecto con el que se busca concentrar a todos los estudiantes en un mismo plantel y dejar de utilizar espacios prestados para impartir clases.

El anuncio fue realizado por Rubén Barragán Páramo, coordinador estatal de escuelas normales, durante la conmemoración del octavo aniversario de la institución, que actualmente cuenta con 462 alumnos y enfrenta la necesidad de ampliar su infraestructura.

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Explicó que cinco grupos tienen que tomar clases en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional debido a la falta de aulas, situación que se pretende resolver con la construcción de nuevos espacios en la sede de la Normal.

Los trabajos están previstos para iniciar durante el verano de 2027 con recursos gestionados a través del Programa de Apoyo a Escuelas Normales (PAEN). De acuerdo con las estimaciones, el proyecto integral podría quedar terminado en aproximadamente un año.

Barragán Páramo destacó el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y del secretario de Educación, Manuel José de Jesús Garza, para avanzar en el mejoramiento de las instalaciones y fortalecer la formación de futuros docentes.

Con la ampliación, la Escuela Normal de Monclova tendrá capacidad para recibir hasta 500 estudiantes, lo que permitirá atender el crecimiento de la matrícula y mejorar las condiciones en las que se preparan los próximos maestros.

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La institución es actualmente la segunda Escuela Normal más grande de Coahuila y surgió después de 43 años sin la apertura de nuevos planteles de este tipo en la entidad, con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación profesional en la Región Centro.

Entre las ventajas de estudiar en esta institución se encuentra la posibilidad de acceder a una plaza laboral al concluir la preparación, de acuerdo con lo señalado sobre el esquema de formación y oportunidades para sus egresados.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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