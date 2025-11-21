Apuñalan y dejan grave a estudiante en Monclova; tres menores presuntamente vinculados

MONCLOVA, COAH.- Un estudiante de preparatoria se encuentra en estado crítico luego de recibir múltiples puñaladas en un ataque ocurrido la noche del miércoles en la colonia Obrera Sur Tercer Sector, en las inmediaciones de la Secundaria Técnica 76, en Monclova.

El joven, identificado como Diego Gael, de 15 años, fue sorprendido por un grupo de menores de edad en la plaza ubicada sobre la calle Rogelio Montemayor, a la altura de Samuel Fielden.

TE PUEDE INTERESAR: Dan prisión preventiva a presunto homicida de Silvia N.; buscan imputarlo por feminicidio

Testigos relataron que el estudiante fue atacado de manera repentina mientras se encontraba sentado en el lugar, recibiendo al menos nueve heridas con arma blanca, principalmente en el pecho. Vecinos que escucharon los gritos de auxilio dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia y encontraron al joven tendido en la vía pública, con pérdida abundante de sangre.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron de inmediato para brindarle atención y estabilizarlo. Al intentar ingresarlo a la clínica 84 del IMSS, se les negó el acceso debido a la gravedad de las lesiones, que requerían un hospital con mayores recursos. Por ello, la ambulancia fue escoltada por unidades de la Policía Municipal hasta un centro médico privado en la colonia Tecnológico, donde Diego Gael permanece en terapia intensiva bajo observación estricta.

Tras la movilización, elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Policía Estatal y Policía Municipal habrían logrado la detención de al menos tres jóvenes, incluso extendiendo el operativo hacia la colonia Mezquital.

Vecinos señalaron a integrantes de grupos juveniles conocidos como “Cuazitos” y “Cepedaz” como presuntos agresores. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad de los detenidos ni las circunstancias precisas del ataque.

La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación correspondiente y se espera que emita en las próximas horas un comunicado oficial con los avances en las pesquisas, incluyendo la identificación de los menores implicados y los posibles motivos que desencadenaron la agresión.

(Con información de medios locales)