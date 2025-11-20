Dan prisión preventiva a presunto homicida de Silvia N.; buscan imputarlo por feminicidio

Saltillo
/ 20 noviembre 2025
    Dan prisión preventiva a presunto homicida de Silvia N.; buscan imputarlo por feminicidio
    El cuerpo de la menor fue localizado en las inmediaciones del ejido Buñuelos, en la carretera Saltillo–Zacatecas. FOTO: ESPECIAL

Hugo Alejandro N., de 21 años, fue detenido por violación equiparada en agravio de una menor de 13 años. Autoridades confirmaron que esta semana se definirá la segunda orden de aprehensión por feminicidio

A Hugo Alejandro N. le fue girada la primera orden de aprehensión por el delito de violación equiparada en agravio de una menor de 15 años, por lo que fue detenido y presentado ante la autoridad judicial. Durante la tarde de este jueves, el joven de 21 años fue llevado a la Sala Penal Número 10, donde se celebró la audiencia de formulación de imputación correspondiente a la causa penal 2167/2025. El acceso al público fue restringido y no se revelaron detalles específicos del delito cometido en contra de Silvia N., de 13 años.

Hasta ahora, el imputado no ha sido procesado por feminicidio, delito por el cual se espera la emisión de una segunda orden de aprehensión en los próximos días.

TE PUEDE INTERESAR: Cliente frecuente abusa de trabajadores y roba miles de pesos en mercancía; lo meten preso

Su detención ocurrió la tarde del miércoles 19 de noviembre, como parte de la investigación por el hallazgo del cuerpo de la menor, reportado la noche del domingo anterior en las inmediaciones del ejido Buñuelos, cerca de la carretera Saltillo–Zacatecas.

La adolescente había sido reportada como no localizada desde el 28 de octubre por sus familiares y presentaba un impacto de bala en el cráneo.

El Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva de oficio para el acusado y fijó la audiencia de vinculación a proceso para el próximo 24 de noviembre. Mientras tanto, la carpeta de investigación continúa integrada para sustentar la acusación por feminicidio.

