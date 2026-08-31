Arranca ciclo escolar con 98% de escuelas abiertas en la Región Centro-Desierto de Coahuila

Abraham Segundo González, subdirector de Servicios Educativos en la región, informó que son alrededor de 400 escuelas las que retomaron actividades, aunque reconoció que algunos planteles tuvieron dificultades para comenzar de manera normal.

MONCLOVA, COAHL.- Con el 98 por ciento de los planteles educativos en operación, inició el ciclo escolar 2026-2027 en la Región Centro-Desierto, donde más de 70 mil estudiantes de educación básica regresaron a las aulas.

Detalló que entre dos y tres escuelas presentaron afectaciones derivadas de actos de vandalismo, por lo que durante los últimos días se realizaron trabajos para recuperar las condiciones necesarias para el regreso de los alumnos.

A estos casos se suman planteles que enfrentan fallas en transformadores y problemas con instalaciones eléctricas, situaciones que son atendidas por las autoridades educativas para evitar que afecten el desarrollo de las clases.

El funcionario señaló que durante las primeras horas del regreso a clases se estaría recopilando información directamente de las escuelas para determinar si existía algún otro inconveniente, ya que hasta ese momento no se tenía un reporte oficial de una suspensión generalizada.

“Oficialmente no tengo nada, ahorita terminando el evento vamos y ya nos reportan qué escuelas tuvieron algún problema”, explicó.

El arranque de actividades forma parte del inicio simultáneo del ciclo escolar en los 38 municipios de Coahuila, con la participación de autoridades educativas y del Gobierno del Estado.

Sobre la matrícula, González aclaró que la cifra de estudiantes todavía no es definitiva, debido a que durante esta semana se actualizarán los registros conforme se confirme la incorporación de los alumnos.

Estimó que la región supera los 70 mil estudiantes y señaló que será en los próximos días cuando se pueda contar con el número exacto.

Finalmente, llamó a los padres de familia a mantener la disposición para trabajar junto con docentes y autoridades educativas, al considerar que la coordinación entre todos los sectores será fundamental para tener un buen ciclo escolar.