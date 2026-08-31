Arranca ciclo escolar con 98% de escuelas abiertas en la Región Centro-Desierto de Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Arranca ciclo escolar con 98% de escuelas abiertas en la Región Centro-Desierto de Coahuila
    Alrededor de 400 planteles educativos de la región retomaron actividades para el ciclo escolar 2026-2027. LIDIET MEXICANO

Más de 70 mil estudiantes regresaron a clases en la Región Centro-Desierto, con el 98 por ciento de las escuelas operando

MONCLOVA, COAHL.- Con el 98 por ciento de los planteles educativos en operación, inició el ciclo escolar 2026-2027 en la Región Centro-Desierto, donde más de 70 mil estudiantes de educación básica regresaron a las aulas.

Abraham Segundo González, subdirector de Servicios Educativos en la región, informó que son alrededor de 400 escuelas las que retomaron actividades, aunque reconoció que algunos planteles tuvieron dificultades para comenzar de manera normal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/exhiben-al-senador-coahuilense-alfonso-cepeda-salas-con-la-placa-del-vehiculo-que-conducia-alterada-EH23177254
$!Abraham Segundo González, subdirector de Servicios Educativos en la Región Centro-Desierto, informó sobre el regreso a clases.
Abraham Segundo González, subdirector de Servicios Educativos en la Región Centro-Desierto, informó sobre el regreso a clases. LIDIET MEXICANO

Detalló que entre dos y tres escuelas presentaron afectaciones derivadas de actos de vandalismo, por lo que durante los últimos días se realizaron trabajos para recuperar las condiciones necesarias para el regreso de los alumnos.

A estos casos se suman planteles que enfrentan fallas en transformadores y problemas con instalaciones eléctricas, situaciones que son atendidas por las autoridades educativas para evitar que afecten el desarrollo de las clases.

El funcionario señaló que durante las primeras horas del regreso a clases se estaría recopilando información directamente de las escuelas para determinar si existía algún otro inconveniente, ya que hasta ese momento no se tenía un reporte oficial de una suspensión generalizada.

“Oficialmente no tengo nada, ahorita terminando el evento vamos y ya nos reportan qué escuelas tuvieron algún problema”, explicó.

El arranque de actividades forma parte del inicio simultáneo del ciclo escolar en los 38 municipios de Coahuila, con la participación de autoridades educativas y del Gobierno del Estado.

Sobre la matrícula, González aclaró que la cifra de estudiantes todavía no es definitiva, debido a que durante esta semana se actualizarán los registros conforme se confirme la incorporación de los alumnos.

Estimó que la región supera los 70 mil estudiantes y señaló que será en los próximos días cuando se pueda contar con el número exacto.

Finalmente, llamó a los padres de familia a mantener la disposición para trabajar junto con docentes y autoridades educativas, al considerar que la coordinación entre todos los sectores será fundamental para tener un buen ciclo escolar.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Regreso A Clases

Localizaciones


Coahuila
Región Centro

Organizaciones


Sedu

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El mayor acuerdo petrolero de la historia

El mayor acuerdo petrolero de la historia
true

Personas desaparecidas: ¿a alguien le importan?
true

POLITICÓN: ¿Usa Alfonso Yáñez a estudiantes morenistas contra sus rivales en la UAdeC?
Elementos de Protección Civil de General Cepeda realizaron el rescate de los jóvenes.

Ramos Arizpe: rescatan a senderistas atrapados por la corriente en El Chiflón
Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila, confirmó su asistencia al informe de Claudia Sheinbaum.

Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, acudirá a informe de Sheinbaum; anticipa posible visita presidencial
Los caminos de la sierra de Arteaga fueron parte del recorrido de la UCI Gravel World Series 2026, que reunió a 223 ciclistas.

México domina el Gran Fondo de la UCI Gravel World Series en Arteaga
El presidente Donald Trump en el Red Rock Casino Resort and Spa en Las Vegas, el 5 de agosto del 2026.

Si bien Trump insinúa postularse por tercera vez, también habla más de su vida tras el fin de su segundo mandato
Khamenei preguntó específicamente a los gobernantes árabes del Golfo si “sinvergüenzas sin identidad” se habrían atrevido a codiciar sus tierras.

El líder supremo de Irán, Jamenei, Mojtaba Khamenei, insta a los gobernantes del Golfo a enfrentarse al ‘verdadero enemigo’