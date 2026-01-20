Arranca Ciudad Frontera construcción de la Plaza Deportiva Durazno

FRONTERA, COAH.- Con el arranque de la construcción de la Plaza Deportiva Durazno, el Gobierno Municipal de Frontera avanza en la recuperación de espacios públicos destinados al deporte y la sana convivencia, en beneficio directo de las familias del sector.

Durante el inicio de los trabajos en la colonia Aviación, la alcaldesa Sara Irma Pérez destacó que esta obra responde a una de las principales solicitudes de los vecinos, quienes durante años gestionaron la creación de un espacio adecuado para la práctica deportiva y la convivencia comunitaria.

La Plaza Deportiva Durazno se edificará en una superficie superior a los 3 mil 800 metros cuadrados y contará con cancha de basquetbol, iluminación y áreas de convivencia, infraestructura diseñada para el uso familiar y seguro. Se estima que la obra beneficiará de manera directa a más de mil 500 habitantes de esta zona de la ciudad.

La presidenta municipal subrayó que el nuevo espacio permitirá que niñas, niños y jóvenes realicen actividades deportivas en condiciones adecuadas, además de convertirse en un punto de encuentro para las familias, contribuyendo al fortalecimiento del tejido social y a la prevención de conductas de riesgo.

Autoridades municipales señalaron que esta obra forma parte de una estrategia integral para mejorar la imagen urbana y elevar la calidad de vida en las colonias, priorizando proyectos que generan un impacto social positivo y promueven el uso adecuado de los espacios públicos.

}Vecinas y vecinos de las colonias Aviación y Jardines del Aeropuerto reconocieron que la construcción de la Plaza Deportiva Durazno representa un avance significativo para el sector, al atender una necesidad histórica y demostrar que la participación ciudadana puede traducirse en obras que benefician a toda la comunidad fronterense.