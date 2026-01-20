Arranca Ciudad Frontera construcción de la Plaza Deportiva Durazno

Monclova
/ 20 enero 2026
    Arranca Ciudad Frontera construcción de la Plaza Deportiva Durazno
    Autoridades municipales dieron el banderazo de inicio a los trabajos en la colonia Aviación FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

La obra beneficiará a más de mil 500 habitantes con espacios para el deporte y la convivencia familiar

FRONTERA, COAH.- Con el arranque de la construcción de la Plaza Deportiva Durazno, el Gobierno Municipal de Frontera avanza en la recuperación de espacios públicos destinados al deporte y la sana convivencia, en beneficio directo de las familias del sector.

Durante el inicio de los trabajos en la colonia Aviación, la alcaldesa Sara Irma Pérez destacó que esta obra responde a una de las principales solicitudes de los vecinos, quienes durante años gestionaron la creación de un espacio adecuado para la práctica deportiva y la convivencia comunitaria.

La Plaza Deportiva Durazno se edificará en una superficie superior a los 3 mil 800 metros cuadrados y contará con cancha de basquetbol, iluminación y áreas de convivencia, infraestructura diseñada para el uso familiar y seguro. Se estima que la obra beneficiará de manera directa a más de mil 500 habitantes de esta zona de la ciudad.

La presidenta municipal subrayó que el nuevo espacio permitirá que niñas, niños y jóvenes realicen actividades deportivas en condiciones adecuadas, además de convertirse en un punto de encuentro para las familias, contribuyendo al fortalecimiento del tejido social y a la prevención de conductas de riesgo.

Autoridades municipales señalaron que esta obra forma parte de una estrategia integral para mejorar la imagen urbana y elevar la calidad de vida en las colonias, priorizando proyectos que generan un impacto social positivo y promueven el uso adecuado de los espacios públicos.

}Vecinas y vecinos de las colonias Aviación y Jardines del Aeropuerto reconocieron que la construcción de la Plaza Deportiva Durazno representa un avance significativo para el sector, al atender una necesidad histórica y demostrar que la participación ciudadana puede traducirse en obras que benefician a toda la comunidad fronterense.

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

