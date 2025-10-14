Refuerzan seguridad en accesos a Torreón, principalmente en puente Solidaridad

Torreón
/ 14 octubre 2025
    Refuerzan seguridad en accesos a Torreón, principalmente en puente Solidaridad
    El director de Seguridad Pública Municipal, Alfredo Flores Originales, reiteró que los cierres se mantendrán de forma indefinida, al señalar que la seguridad de los torreonenses está por encima de cualquier molestia vial. FOTO: ARCHIVO/VANGUARDIA

Las autoridades de Torreón mantienen activos los cierres y filtros de seguridad en los principales accesos al municipio, como medida preventiva ante los hechos violentos registrados en Gómez Palacio

TORREÓN, COAH.- Los cierres y filtros de seguridad en los principales accesos a Torreón, particularmente en la parte baja del puente Solidaridad, se mantendrán activos como parte de los acuerdos para reforzar la vigilancia tras los hechos violentos ocurridos en el municipio vecino de Gómez Palacio.

Estas acciones buscan prevenir posibles incidentes y garantizar un ambiente de mayor tranquilidad para los habitantes, además de disuadir la entrada de personas sospechosas o vehículos relacionados con actividades ilícitas.

El director de Seguridad Pública Municipal, Alfredo Flores Originales, afirmó que el cierre del paso inferior en el puente Solidaridad se mantendrá de manera indefinida, pues la prioridad de la administración es la seguridad de los ciudadanos, incluso si esto genera inconvenientes en la movilidad.

Señaló que los esfuerzos de las autoridades están enfocados en proteger la integridad de la población y fortalecer la coordinación con dependencias estatales y federales para responder de manera efectiva ante cualquier eventualidad que ponga en riesgo la paz social.

Explicó que la decisión fue tomada en una reunión de coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, en la que participaron el fiscal del Estado, el alcalde de Torreón, mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y representantes de Seguridad Pública.

La colaboración entre estos organismos permite la implementación de estrategias conjuntas, como patrullajes constantes y filtros de revisión, para incrementar el nivel de vigilancia y reducir los riesgos de actos delictivos en la región.

Aclaró que la medida no es temporal ni improvisada y que se mantendrá de forma indefinida mientras las autoridades lo consideren necesario. “Yo les comento que este es un tema de seguridad. El tema de que pierdan cinco o diez minutos por pasar no nos interesa. Nos interesa la seguridad de Torreón y de Coahuila.”

Además, hizo un llamado a la ciudadanía para que comprenda la importancia de la estrategia y colabore respetando los controles establecidos, con el fin de contribuir a la protección colectiva.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

