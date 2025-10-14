Refuerzan seguridad en accesos a Torreón, principalmente en puente Solidaridad

TORREÓN, COAH.- Los cierres y filtros de seguridad en los principales accesos a Torreón, particularmente en la parte baja del puente Solidaridad, se mantendrán activos como parte de los acuerdos para reforzar la vigilancia tras los hechos violentos ocurridos en el municipio vecino de Gómez Palacio.

Estas acciones buscan prevenir posibles incidentes y garantizar un ambiente de mayor tranquilidad para los habitantes, además de disuadir la entrada de personas sospechosas o vehículos relacionados con actividades ilícitas.

El director de Seguridad Pública Municipal, Alfredo Flores Originales, afirmó que el cierre del paso inferior en el puente Solidaridad se mantendrá de manera indefinida, pues la prioridad de la administración es la seguridad de los ciudadanos, incluso si esto genera inconvenientes en la movilidad.