Coahuila: UTRCC registra cerca de 400 aspirantes en primer examen de admisión

El rector de la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila (UTRCC), Alfredo Oyervides, dio a conocer que la institución registró la participación de cerca de 400 aspirantes durante la primera aplicación del examen de admisión correspondiente al proceso de ingreso para el ciclo escolar 2026-2027.

Esta primera evaluación se llevó a cabo el 28 de febrero y forma parte de las cuatro aplicaciones programadas dentro del proceso de selección para quienes buscan integrarse a la institución.

En la jornada participaron entre 370 y 380 jóvenes, la cifra que calificó como favorable al tratarse de la etapa inicial del procedimiento.

Oyervides señaló que aún se contemplan tres aplicaciones adicionales del examen, que serán aplicadas en los meses de mayo, julio y agosto.

Al concluir el proceso podrían registrarse entre mil 500 y dos mil aspirantes, y de este total serán al menos mil 500 tendrían la posibilidad de incorporarse a la universidad.

Alfredo Oyervides señaló que la institución mantiene como objetivo ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior para los jóvenes interesados en continuar su formación académica.

Actualmente la universidad opera con turnos matutino y vespertino; sin embargo, en caso de que la demanda lo requiera, se contempla la apertura de grupos sabatinos, mixtos o en horarios adicionales.

Con información de La Voz