Aumentan defunciones en panteones municipales de Monclova durante el invierno

Monclova
/ 15 enero 2026
    Aumentan defunciones en panteones municipales de Monclova durante el invierno
    Enfermedades crónicas y accidentes figuran entre las principales causas de fallecimientos. FOTO: ARCHIVO

Enfermedades cardíacas, diabetes y accidentes destacan entre las principales causas de muerte en los últimos meses

MONCLOVA, COAH.– Los panteones municipales de Monclova han registrado un incremento notable en el número de defunciones durante los últimos meses, particularmente en diciembre de 2025 y en lo que va de enero de 2026, periodo que ha mostrado una carga inusual para los camposantos de la ciudad.

De acuerdo con datos proporcionados por la administración de los panteones municipales, uno de los mayores repuntes se presentó en el panteón Sagrado Corazón, donde durante diciembre se contabilizaron alrededor de 100 servicios funerarios. En el panteón Guadalupe, durante el mismo mes, se realizaron aproximadamente 59 entierros.

TE PUEDE INTERESAR: Arrestan en Monclova a guardia de Ferromex por homicidio tras presunto robo ferroviario

La tendencia no disminuyó con el inicio del año. En enero, ambos panteones superaron los 60 servicios cada uno, lo que confirma una continuidad en el aumento de defunciones durante la temporada invernal.

Entre las principales causas identificadas se encuentran paros cardíacos, complicaciones derivadas de la diabetes, muertes naturales y accidentes. De acuerdo con la información recabada, los cambios bruscos de temperatura característicos del invierno agravan padecimientos crónicos, especialmente enfermedades del corazón y trastornos metabólicos, que presentan una alta incidencia en la población.

Otro factor señalado es el impacto de la presión económica y el estrés en la salud de las personas. La falta de empleo y la incertidumbre financiera han sido vinculadas con un aumento en casos de infarto y complicaciones médicas, al generar condiciones que deterioran el estado físico de quienes ya presentan enfermedades previas.

En el apartado de muertes accidentales, se reportó una preocupación creciente por hechos relacionados con la conducción imprudente. Entre los factores recurrentes se encuentran el uso del teléfono celular al manejar y los accidentes en motocicleta, especialmente en jóvenes. Se indicó que en varios casos las víctimas eran personas de corta edad, lo que ha incrementado la alarma entre las autoridades y la comunidad.

Asimismo, se advirtió que diversas defunciones tuvieron origen en padecimientos aparentemente menores que no fueron atendidos de manera oportuna, como infecciones respiratorias comunes que se agravaron con el paso de los días. La falta de atención médica temprana durante la temporada de frío ha sido un elemento constante en varios de los casos registrados.

TE PUEDE INTERESAR: Denuncian revisión humillante a alumna durante ‘operación mochila’ en Monclova

Desde la administración de los panteones se hizo un llamado a la población a reforzar medidas preventivas, atender síntomas desde sus primeras manifestaciones, extremar precauciones al conducir y supervisar el uso de motocicletas, particularmente en menores y jóvenes sin experiencia.

El incremento de defunciones registrado en los panteones de Monclova refleja un panorama complejo en el que confluyen factores de salud, clima, accidentes y condiciones sociales, situación que mantiene en alerta a las instancias municipales durante los primeros meses de 2026.

(Con información de La Prensa de Coahuila)

Temas


accidentes viales
Enfermedades
Fallecimientos

Localizaciones


Monclova

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Denuncia en mi contra es para sofocar a VANGUARDIA, afirma Armando Castilla en entrevista

Denuncia en mi contra es para sofocar a VANGUARDIA, afirma Armando Castilla en entrevista

El presidente de la Canirac en Saltillo, Isidoro García, califica de arbitraria y abusiva la detención de Armando Castilla, director del Grupo VANGUARDIA.

‘Caso fabricado contra el director de VANGUARDIA evidencia corrupción’: Isidoro García, presidente de Canirac
Adán Augusto, nutriéndose

Adán Augusto, nutriéndose
true

A puerta cerrada, en Palacio eligen al ‘pez gordo’ de Morena
true

POLITICÓN: Fabricando delitos, así es como intenta amordazar a VANGUARDIA
true

Fiscalía de Nuevo León: ahora sí tiene un caso real
Vista aérea desde un vuelo entre los asentamientos de Ny-Alesund y Longyearbyen del accidentado terreno ártico del archipiélago noruego de Svalbard, al oeste del norte de Groenlandia.

La carrera por dominar la última frontera en el Ártico
Manifestantes en la capital iraní sostienen pancartas con mensajes políticos y fotografías de víctimas durante las recientes jornadas de descontento social.

Irán enfrenta una de sus represiones más mortíferas bajo un apagón informativo