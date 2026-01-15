Aumentan defunciones en panteones municipales de Monclova durante el invierno

De acuerdo con datos proporcionados por la administración de los panteones municipales, uno de los mayores repuntes se presentó en el panteón Sagrado Corazón, donde durante diciembre se contabilizaron alrededor de 100 servicios funerarios. En el panteón Guadalupe, durante el mismo mes, se realizaron aproximadamente 59 entierros.

MONCLOVA, COAH.– Los panteones municipales de Monclova han registrado un incremento notable en el número de defunciones durante los últimos meses, particularmente en diciembre de 2025 y en lo que va de enero de 2026, periodo que ha mostrado una carga inusual para los camposantos de la ciudad.

La tendencia no disminuyó con el inicio del año. En enero, ambos panteones superaron los 60 servicios cada uno, lo que confirma una continuidad en el aumento de defunciones durante la temporada invernal.

Entre las principales causas identificadas se encuentran paros cardíacos, complicaciones derivadas de la diabetes, muertes naturales y accidentes. De acuerdo con la información recabada, los cambios bruscos de temperatura característicos del invierno agravan padecimientos crónicos, especialmente enfermedades del corazón y trastornos metabólicos, que presentan una alta incidencia en la población.

Otro factor señalado es el impacto de la presión económica y el estrés en la salud de las personas. La falta de empleo y la incertidumbre financiera han sido vinculadas con un aumento en casos de infarto y complicaciones médicas, al generar condiciones que deterioran el estado físico de quienes ya presentan enfermedades previas.

En el apartado de muertes accidentales, se reportó una preocupación creciente por hechos relacionados con la conducción imprudente. Entre los factores recurrentes se encuentran el uso del teléfono celular al manejar y los accidentes en motocicleta, especialmente en jóvenes. Se indicó que en varios casos las víctimas eran personas de corta edad, lo que ha incrementado la alarma entre las autoridades y la comunidad.

Asimismo, se advirtió que diversas defunciones tuvieron origen en padecimientos aparentemente menores que no fueron atendidos de manera oportuna, como infecciones respiratorias comunes que se agravaron con el paso de los días. La falta de atención médica temprana durante la temporada de frío ha sido un elemento constante en varios de los casos registrados.

TE PUEDE INTERESAR: Denuncian revisión humillante a alumna durante ‘operación mochila’ en Monclova

Desde la administración de los panteones se hizo un llamado a la población a reforzar medidas preventivas, atender síntomas desde sus primeras manifestaciones, extremar precauciones al conducir y supervisar el uso de motocicletas, particularmente en menores y jóvenes sin experiencia.

El incremento de defunciones registrado en los panteones de Monclova refleja un panorama complejo en el que confluyen factores de salud, clima, accidentes y condiciones sociales, situación que mantiene en alerta a las instancias municipales durante los primeros meses de 2026.

(Con información de La Prensa de Coahuila)