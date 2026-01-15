Arrestan en Monclova a guardia de Ferromex por homicidio tras presunto robo ferroviario

MONCLOVA, COAH.– Un guardia de seguridad privada de la empresa Ferromex fue detenido en la ciudad de Monclova como presunto responsable del delito de homicidio doloso, relacionado con un hecho ocurrido en la Región Carbonífera que inicialmente habría comenzado como un presunto robo de material ferroviario.

El aseguramiento fue realizado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del imputado, identificado como parte del personal de seguridad privada de la empresa ferroviaria. Tras su detención, el individuo fue trasladado al municipio de Sabinas para quedar a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

De acuerdo con la información recabada en la carpeta de investigación, los hechos se remontan al 10 de enero, cuando autoridades tomaron conocimiento del hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en las inmediaciones de las vías del tren, cerca del ejido Estación Barroterán, en el municipio de Melchor Múzquiz. La víctima fue identificada como Giovanni ¨N¨, de 27 años de edad, originario del municipio de Frontera.

Las indagatorias establecen que el joven presuntamente se encontraba sustrayendo material ferroviario cuando fue sorprendido por personal de seguridad privada. Durante ese encuentro se habría registrado un altercado que, de acuerdo con las investigaciones, derivó en un desenlace fatal. Posteriormente, el cuerpo del joven fue localizado sin vida en un punto cercano a las vías férreas.

A partir del hallazgo, se iniciaron labores de investigación que permitieron identificar un posible uso excesivo de la fuerza, lo que derivó en el señalamiento directo contra dos guardias de seguridad privada como probables responsables del homicidio. Como resultado de estas diligencias, las autoridades lograron ubicar y detener a los presuntos implicados, uno de ellos asegurado en Monclova.

La Fiscalía General del Estado informó que la carpeta de investigación continúa abierta, por lo que no se han dado a conocer las causas exactas de la muerte, ni se han revelado mayores detalles sobre la mecánica del hecho, con el objetivo de no entorpecer el proceso legal en curso.

Una vez trasladado a la Región Carbonífera, el imputado será ingresado a un penal provisional, donde permanecerá recluido en espera de la audiencia inicial. En dicha diligencia, el presunto responsable comparecerá ante un Juez de Control, quien analizará los datos de prueba presentados tanto por la defensa como por la representación legal de la familia de la víctima, para determinar si es vinculado o no a proceso.

El caso ha generado impacto en municipios de la Región Carbonífera y en Frontera, de donde era originaria la víctima, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para el esclarecimiento total de los hechos y el deslinde de responsabilidades conforme a la ley.

