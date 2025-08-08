Avanza la red de centros comunitarios en Ciudad Frontera
El Centro San Cristóbal se diseña con total certeza jurídica, mientras Centenario alcanza el 40 por ciento de avance
CIUDAD FRONTERA, COAH.- Con el objetivo de ofrecer espacios dignos y funcionales a la ciudadanía, el Ayuntamiento de Frontera avanza en el diseño y escrituración del nuevo Centro Comunitario San Cristóbal, obra que se construye en un terreno con certeza jurídica y adaptado a las necesidades específicas de la colonia.
El proyecto contempla desde la instalación de líneas de gas y lavamanos, hasta el equipamiento completo para talleres y programas comunitarios.
El regidor de Obras Públicas, Orlando Plaza, informó que los trabajos se supervisan de forma permanente para garantizar que cumplan con los más altos estándares de calidad y seguridad, permitiendo hacer ajustes técnicos de manera inmediata.
De forma paralela, el Centro Comunitario Centenario registra un 40 por ciento de avance en su construcción. Una vez concluido, ampliará la oferta de servicios y actividades en la zona, consolidando una red de espacios sociales modernos y accesibles para fortalecer la convivencia y el desarrollo humano.
“Sigue firme nuestro compromiso de fortalecer el tejido social a través de infraestructura digna y funcional”, destacó la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, al subrayar que estos centros comunitarios serán clave para generar oportunidades y bienestar para todos los fronterenses.