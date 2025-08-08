Avanza la red de centros comunitarios en Ciudad Frontera

CIUDAD FRONTERA, COAH.- Con el objetivo de ofrecer espacios dignos y funcionales a la ciudadanía, el Ayuntamiento de Frontera avanza en el diseño y escrituración del nuevo Centro Comunitario San Cristóbal, obra que se construye en un terreno con certeza jurídica y adaptado a las necesidades específicas de la colonia.

El proyecto contempla desde la instalación de líneas de gas y lavamanos, hasta el equipamiento completo para talleres y programas comunitarios.

El regidor de Obras Públicas, Orlando Plaza, informó que los trabajos se supervisan de forma permanente para garantizar que cumplan con los más altos estándares de calidad y seguridad, permitiendo hacer ajustes técnicos de manera inmediata.