Avanza la red de centros comunitarios en Ciudad Frontera

Monclova
/ 8 agosto 2025
    El nuevo equipamiento impulsará talleres, programas y actividades para todas las edades. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

El Centro San Cristóbal se diseña con total certeza jurídica, mientras Centenario alcanza el 40 por ciento de avance

CIUDAD FRONTERA, COAH.- Con el objetivo de ofrecer espacios dignos y funcionales a la ciudadanía, el Ayuntamiento de Frontera avanza en el diseño y escrituración del nuevo Centro Comunitario San Cristóbal, obra que se construye en un terreno con certeza jurídica y adaptado a las necesidades específicas de la colonia.

El proyecto contempla desde la instalación de líneas de gas y lavamanos, hasta el equipamiento completo para talleres y programas comunitarios.

El regidor de Obras Públicas, Orlando Plaza, informó que los trabajos se supervisan de forma permanente para garantizar que cumplan con los más altos estándares de calidad y seguridad, permitiendo hacer ajustes técnicos de manera inmediata.

Los proyectos buscan mejorar la calidad de vida y promover la convivencia vecinal. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

De forma paralela, el Centro Comunitario Centenario registra un 40 por ciento de avance en su construcción. Una vez concluido, ampliará la oferta de servicios y actividades en la zona, consolidando una red de espacios sociales modernos y accesibles para fortalecer la convivencia y el desarrollo humano.

“Sigue firme nuestro compromiso de fortalecer el tejido social a través de infraestructura digna y funcional”, destacó la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, al subrayar que estos centros comunitarios serán clave para generar oportunidades y bienestar para todos los fronterenses.

