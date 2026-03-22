Avanza mejora urbana con obras en colonias de Monclova

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Monclova
/ 22 marzo 2026
    Avanza mejora urbana con obras en colonias de Monclova
    Inicio de rehabilitación de canchas en la colonia Obrera Norte, como parte del programa de inversión municipal. CORTESÍA

Arrancan y supervisan proyectos en espacios deportivos y vialidades, con inversiones millonarias y seguimiento a trabajos en distintos puntos de la ciudad

MONCLOVA, COAH.- Durante la semana del 16 al 21 de marzo, el alcalde Carlos Villarreal Pérez puso en marcha y dio seguimiento a una serie de intervenciones en distintos sectores de Monclova, enfocadas en reforzar la infraestructura urbana y elevar las condiciones de vida de la población.

Entre las obras iniciadas sobresale la rehabilitación de canchas en la colonia Obrera Norte, con una inversión de 2 millones 467 mil 400 pesos. El proyecto se ubica sobre el bulevar Harold R. Pape, entre la calle Estándar 2 y la Avenida 1, y busca recuperar espacios deportivos clave para la comunidad.

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En el mismo rubro, también comenzó la rehabilitación de la cancha en Paseo Unificación, en la colonia Praderas primer sector, donde se destinan un millón 566 mil 913.03 pesos para mejorar las instalaciones.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A OBRAS EN PROCESO

Como parte de la agenda de trabajo, el edil supervisó avances en el CEDIF Norte, además del recarpeteo en la calle Chapultepec y la rehabilitación de la cancha multiusos en la Ciudad Deportiva. En cada punto, verificó la calidad de ejecución y el progreso de las obras.

$!Autoridades supervisan avances en obras deportivas y viales en distintos sectores de Monclova.
Autoridades supervisan avances en obras deportivas y viales en distintos sectores de Monclova. CORTESÍA

Estas acciones se integran al Plan de Inversión “Prendamos Monclova”, estrategia que busca distribuir el desarrollo de manera equitativa en la ciudad, con énfasis en espacios públicos que promuevan la convivencia y mejoren el entorno urbano.

El alcalde destacó que los resultados obedecen al trabajo coordinado con el Gobierno del Estado: “Cuando trabajamos en equipo con el gobernador Manolo Jiménez, logramos que más obras lleguen a donde realmente se necesitan”.

Finalmente, el Gobierno Municipal reiteró su compromiso de mantener la colaboración institucional para ampliar la cobertura de obras, fortalecer los servicios y consolidar mejores condiciones para la ciudadanía.

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