Reforma fiscal bajo sospecha: alertan por posible castigo a la calificación de México

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Coahuila
/ 22 marzo 2026
    Reforma fiscal bajo sospecha: alertan por posible castigo a la calificación de México
    Diputado Rubén Moreira advierte sobre riesgos económicos por cambios en la ley presupuestaria. CORTESÍA

Cambios propuestos en medición del gasto encenderían alertas externas y cuestionamientos sobre transparencia presupuestaria

De aprobarse el próximo miércoles en comisiones unidas la modificación a la definición de gasto corriente estructural en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, agencias como Fitch Ratings, Standard & Poor’s y Moody’s podrían reducir la calificación soberana de México, advirtió el diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez.

SEÑALAMIENTOS POR OPACIDAD EN EL MANEJO DEL GASTO

El legislador del PRI, junto con los especialistas Mario Di Costanzo y Miguel Ángel Sulub, señaló que la propuesta busca “disfrazar” el nivel real del gasto público al excluir rubros como salarios de médicos, policías y maestros, así como recursos destinados a programas sociales.

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Moreira sostuvo que esta iniciativa representa un intento por distorsionar el déficit público —la diferencia entre ingresos y egresos— y ocultar lo que calificó como un uso excesivo de deuda y gasto.

Advirtió que, de concretarse el cambio, se proyectaría un endeudamiento menor al real y se presentaría una imagen ficticia de estabilidad financiera, lo que podría derivar en sanciones por parte de agencias internacionales.

RIESGOS PARA INVERSIÓN, EMPLEO Y ESTABILIDAD ECONÓMICA

Por su parte, Miguel Ángel Sulub subrayó que la reforma rompería la llamada “Regla de Oro” de las finanzas públicas, la cual establece que el gasto corriente no debe crecer por encima de los ingresos ni del ritmo de la economía.

Detalló que en 2024 el gasto corriente estructural ya registró incrementos superiores a lo aprobado y al año previo, por lo que la reforma implicaría una reducción “ficticia” de más de 1.4 billones de pesos, ocultando el déficit real.

En tanto, Mario Di Costanzo advirtió que una eventual baja en la calificación soberana tendría efectos negativos inmediatos: frenaría inversiones, aumentaría el desempleo, elevaría el costo de la deuda y presionaría las tasas de interés.

El diputado también criticó el impacto financiero de proyectos como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el AIFA y el Tren Interoceánico, al considerar que han implicado sobrecostos, baja rentabilidad y necesidad de subsidios.

Finalmente, Moreira aseguró que la deuda pública ha crecido de manera significativa en los últimos años y podría superar los 26 billones de pesos al cierre del sexenio, lo que, afirmó, se intenta ocultar con esta reforma.

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