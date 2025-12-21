Avanza Plan Prendamos Monclova con inversión superior a 7 millones de pesos
Las obras buscan mejorar movilidad, espacios públicos, deporte y servicios básicos.
El Gobierno Municipal de Monclova, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, mantiene el avance de obras estratégicas del Plan de Inversión Prendamos Monclova, las cuales en esta etapa representan una inversión superior a los 7 millones de pesos.
Estas acciones están enfocadas en mejorar la movilidad, los espacios públicos, el deporte y los servicios básicos en distintos sectores de la ciudad. A lo largo de la semana se realizaron arranques, entregas y supervisiones de obra como parte del seguimiento permanente a los proyectos incluidos en este plan.
Entre los trabajos destaca el arranque de la pavimentación de la Calle del Campanario, en la colonia El Campanario, en el tramo comprendido entre las calles Apóstol Pedro y Apóstol Santiago Mayor. Asimismo, inició la pavimentación hidráulica de la Calle San Marcos, en la colonia Óscar Flores Tapia, entre las calles Isabel Amalia y Dalia.
De igual manera, se llevó a cabo la entrega de la rehabilitación de la plaza de la colonia Buenos Aires, ubicada en la calle Jacinto Sánchez, entre Juan Castro y Daniel Ríos, ofreciendo a los vecinos un espacio renovado para la convivencia y el esparcimiento.
En el ámbito deportivo, autoridades municipales supervisaron la remodelación de la Ciudad Deportiva Nora Leticia Rocha, considerada un punto clave para la activación física y la convivencia familiar. Además, se revisaron los trabajos de drenaje en la Calle Phoenix, en la colonia Lomas de San Miguel, entre Senda de Enlace Sur y Azteca, con el fin de fortalecer los servicios básicos y la infraestructura sanitaria.
Las obras del Plan Prendamos Monclova forman parte de una estrategia integral para elevar la competitividad de la ciudad, modernizar la infraestructura urbana y atender las necesidades prioritarias de las colonias, fortaleciendo la movilidad, los espacios comunitarios y la prestación de servicios.
Al respecto, el alcalde Carlos Villarreal destacó que la coordinación con el Gobierno del Estado ha sido fundamental para cumplir los compromisos adquiridos con la ciudadanía.“En unidad con el gobernador Manolo Jiménez, seguimos impulsando obras que generan desarrollo y mejores condiciones para las familias monclovenses”, expresó.
Finalmente, el Gobierno Municipal reafirmó su compromiso de seguir trabajando de manera conjunta con el Gobierno del Estado para impulsar proyectos que fortalezcan el desarrollo y el bienestar de Monclova.