Avanza Plan Prendamos Monclova con inversión superior a 7 millones de pesos

El Gobierno Municipal de Monclova, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, mantiene el avance de obras estratégicas del Plan de Inversión Prendamos Monclova, las cuales en esta etapa representan una inversión superior a los 7 millones de pesos.

Estas acciones están enfocadas en mejorar la movilidad, los espacios públicos, el deporte y los servicios básicos en distintos sectores de la ciudad. A lo largo de la semana se realizaron arranques, entregas y supervisiones de obra como parte del seguimiento permanente a los proyectos incluidos en este plan.

TE PUEDE INTERESAR: Frontera mantiene prohibición total de pirotecnia en temporada decembrina

Entre los trabajos destaca el arranque de la pavimentación de la Calle del Campanario, en la colonia El Campanario, en el tramo comprendido entre las calles Apóstol Pedro y Apóstol Santiago Mayor. Asimismo, inició la pavimentación hidráulica de la Calle San Marcos, en la colonia Óscar Flores Tapia, entre las calles Isabel Amalia y Dalia.

De igual manera, se llevó a cabo la entrega de la rehabilitación de la plaza de la colonia Buenos Aires, ubicada en la calle Jacinto Sánchez, entre Juan Castro y Daniel Ríos, ofreciendo a los vecinos un espacio renovado para la convivencia y el esparcimiento.