Avanza rehabilitación en colonias de Monclova tras daños por lluvias

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    Avanza rehabilitación en colonias de Monclova tras daños por lluvias
    El alcalde Carlos Villarreal Pérez supervisó los trabajos de rehabilitación en zonas afectadas por las lluvias, donde el Municipio mantiene acciones de recuperación de vialidades e infraestructura. LIDIET MEXICANO

El Municipio mantiene trabajos de bacheo, limpieza, alumbrado y rehabilitación de espacios públicos en los sectores más afectados por las precipitaciones

MONCLOVA, COAH.- Luego de las intensas lluvias registradas en semanas recientes, las más fuertes en más de una década, el alcalde. de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, informó que el Ayuntamiento mantiene un programa intensivo de rehabilitación urbana en distintos sectores de la ciudad. Las acciones incluyen bacheo, limpieza, mantenimiento de áreas verdes y atención al alumbrado público.

El munícipe explicó que las precipitaciones causaron daños considerables y obligaron a reforzar las labores de mantenimiento, especialmente en vialidades, camellones y espacios públicos, donde el crecimiento de la vegetación se aceleró por la humedad y los nutrientes que aporta la lluvia.

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“Después de las lluvias más fuertes se requiere un periodo de tres a cuatro semanas para concluir trabajos de rehabilitación y mantenimiento, principalmente en bacheo, limpieza de cordones y atención de áreas verdes”, señaló el alcalde.

Villarreal Pérez indicó que el municipio está cerca de alcanzar la meta programada para esta etapa de recuperación. Adelantó que en los próximos días habrá una mayor presencia de cuadrillas trabajando en distintos puntos de la ciudad.

AVANZAN POR SECTORES

En el caso del alumbrado público, precisó que la atención se realiza de manera inmediata cuando se detectan líneas o conexiones afectadas por las lluvias. En cambio, los trabajos de bacheo y limpieza requieren más tiempo debido a las condiciones del terreno y a la correcta aplicación de los materiales.

Entre las acciones que continúan en proceso destacó el mantenimiento del bulevar Las Torres, así como la rehabilitación de espacios públicos donde se intensificó el crecimiento de la vegetación.

También informó que se elabora el proyecto para atender el talud en el sector Las Américas, una obra que busca garantizar la seguridad de niñas y niños que practican béisbol en esa zona.

PRIORIZAN ZONAS CON MAYOR AFECTACIÓN

En la colonia Cedros, el municipio realiza la rehabilitación de alrededor de 45 calles que resultaron afectadas por el paso del arroyo durante las lluvias. Además, construye un bordo de contención para encauzar mejor el agua y reducir riesgos en futuros eventos pluviales.

El alcalde aclaró que las labores se desarrollan de forma sectorizada, ya que la maquinaria, el personal y los materiales deben distribuirse por etapas para atender cada área de manera eficiente.

“Quisiéramos avanzar en todos los puntos al mismo tiempo, pero el trabajo debe organizarse por sectores para concluir correctamente cada intervención y continuar con la siguiente”, explicó.

Finalmente, Carlos Villarreal Pérez reiteró que el programa de rehabilitación no se ha detenido desde el inicio de la administración. Señaló que el objetivo es atender las necesidades específicas de cada colonia, priorizando la seguridad, la movilidad y la recuperación de los espacios públicos afectados por las lluvias.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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