Bajo investigación elemento de la PAR tras herir a un detenido en Progreso, Coahuila

Monclova
/ 28 noviembre 2025
    La FGE mantiene bajo revisión el caso para determinar responsabilidades administrativas y legales. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

La Fiscalía General del Estado confirma que el elemento de seguridad no ha sido dado de baja, pero fue relevado de patrullaje

Un elemento de la Policía de Acción y Reacción (PAR) de Coahuila hirió de un disparo en la pierna a un hombre en el municipio de Progreso el pasado lunes 24 de noviembre de 2025. El hecho ocurrió cuando la persona se resistió con violencia al arresto, lo que obligó al agente a usar su arma de fuego, según informó una tarjeta informativa.

La Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila y la Fiscalía General del Estado (FGE) han iniciado una investigación sobre el actuar del elemento policiaco. Esto busca determinar si el agente se apegó a los protocolos de uso de la fuerza establecidos por la ley.

Una fuente oficial de la FGE confirmó que, a pesar de las indagatorias, el policía se mantiene dentro de la corporación. El oficial no ha sido separado de su cargo de forma definitiva.

“No está dado de baja”, afirmó el vocero, detallando la situación administrativa del elemento mientras se resuelve su caso en la dependencia y en la Fiscalía.

La autoridad estatal enfatizó que el proceso legal y administrativo está en curso para deslindar responsabilidades. “Y se está investigando” tanto el arresto del ciudadano como el uso que se le dio al arma de fuego.

Mientras las indagatorias continúan, el agente de la PAR ha sido removido de sus funciones operativas en la calle.

“Mientras se está investigando, queda a disposición de su corporación”, detalló la fuente. Esto implica una restricción en su labor diaria de seguridad.

El agente se encuentra “a disposición de la FGE para la misma investigación” y “está en investigación (no patrulla)”, confirmó la dependencia.

El gobierno de Coahuila reiteró su postura de firmeza ante cualquier acto fuera de la ley, sin importar de dónde provenga. La postura oficial es que “se mantiene cero tolerancia contra quien delinque o intente delinquir en Coahuila”, pero también “contra quien haga mal uso de su cargo como elemento de seguridad de cualquier corporación”.

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

