Balean a hombre en la colonia Obrera de Monclova; FGE investiga como tentativa de homicidio

El delegado regional de la Fiscalía, Everardo Lazo Chapa, informó que tras recibir el reporte, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recabar evidencias.

MONCLOVA, COAH.- La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una carpeta de investigación por el delito de homicidio en grado de tentativa, luego de que un hombre fuera herido de un disparo en el cuello durante un ataque registrado la noche del sábado en la colonia Obrera Sur de Monclova.

Explicó que la víctima, identificada como Martín N” presentó una lesión provocada por proyectil de arma de fuego que impactó en uno de los costados del cuello. Aunque la herida puso en riesgo su vida, no le ocasionó la muerte y actualmente recibe atención médica.

Lazo Chapa señaló que las investigaciones avanzan de manera favorable y que ya existe una persona detenida con relación a los hechos, por lo que se trabaja en la integración de la carpeta con declaraciones testimoniales, dictámenes periciales y demás datos de prueba.

Indicó que la Fiscalía solicitará en las próximas horas el mandamiento judicial correspondiente por el delito de homicidio en grado de tentativa, con la expectativa de que este mismo lunes quede judicializado el caso y posteriormente se lleve a cabo la audiencia inicial.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el ataque ocurrió cuando la víctima se encontraba en su domicilio en compañía de otra persona. En ese momento llegó el presunto agresor y, sin sostener discusión alguna, accionó un arma de fuego en su contra.

El delegado aclaró que, hasta el momento no se ha establecido un móvil del ataque, por lo que la investigación continúa para esclarecer las circunstancias en que ocurrió la agresión.