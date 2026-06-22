Balean a hombre en la colonia Obrera de Monclova; FGE investiga como tentativa de homicidio

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    Balean a hombre en la colonia Obrera de Monclova; FGE investiga como tentativa de homicidio
    Everardo Lazo Chapa dijo que el presunto agresor ya fue detenido. LIDIET MEXICANO
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La víctima recibió el disparo en el cuello, poniendo en riesgo su vida

MONCLOVA, COAH.- La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una carpeta de investigación por el delito de homicidio en grado de tentativa, luego de que un hombre fuera herido de un disparo en el cuello durante un ataque registrado la noche del sábado en la colonia Obrera Sur de Monclova.

El delegado regional de la Fiscalía, Everardo Lazo Chapa, informó que tras recibir el reporte, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recabar evidencias.

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Explicó que la víctima, identificada como Martín N” presentó una lesión provocada por proyectil de arma de fuego que impactó en uno de los costados del cuello. Aunque la herida puso en riesgo su vida, no le ocasionó la muerte y actualmente recibe atención médica.

Lazo Chapa señaló que las investigaciones avanzan de manera favorable y que ya existe una persona detenida con relación a los hechos, por lo que se trabaja en la integración de la carpeta con declaraciones testimoniales, dictámenes periciales y demás datos de prueba.

Indicó que la Fiscalía solicitará en las próximas horas el mandamiento judicial correspondiente por el delito de homicidio en grado de tentativa, con la expectativa de que este mismo lunes quede judicializado el caso y posteriormente se lleve a cabo la audiencia inicial.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el ataque ocurrió cuando la víctima se encontraba en su domicilio en compañía de otra persona. En ese momento llegó el presunto agresor y, sin sostener discusión alguna, accionó un arma de fuego en su contra.

El delegado aclaró que, hasta el momento no se ha establecido un móvil del ataque, por lo que la investigación continúa para esclarecer las circunstancias en que ocurrió la agresión.

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Precisó además que el arma utilizada sería, presuntamente, calibre .22, y reiteró que la lesión sufrida por Martín “N” comprometió una zona vital del cuerpo, razón por la que el caso se investiga como tentativa de homicidio.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas del sábado, cuando cuerpos de emergencia acudieron al cruce de la calle Secundaria 2 y Avenida 4, en la colonia Obrera Sur, donde encontraron al lesionado.

Tras brindarle los primeros auxilios, paramédicos lo trasladaron al Hospital “Amparo Pape”, donde permanece bajo observación médica, mientras la Fiscalía continúa con la integración de la carpeta de investigación.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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