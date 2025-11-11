AHMSA: millonarios ingresos sin producción; reporta síndico 64 mdp captados en cinco meses

MONCLOVA, COAH.- Aunque Altos Hornos de México (AHMSA) permanece con sus hornos apagados y sin producir una sola tonelada de acero, la empresa sigue moviendo millones. Un informe entregado por el síndico de quiebra al Poder Judicial revela que, entre mayo y octubre de 2025, la siderúrgica generó más de 64 millones de pesos en ingresos, pese a su total parálisis operativa.

Sin embargo, este flujo de recursos no se destinó a la reactivación de la planta ni al pago de adeudos laborales, sino a mantener una costosa estructura de gastos corporativos y personales del equipo que encabeza el proceso concursal.

El documento, firmado por el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez y presentado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles (Expediente 19/2023), detalla que los 64 millones de pesos no provienen de la producción de acero, sino de fuentes secundarias.

Entre ellas se incluyen convenios de cuenta corriente con la subsidiaria MINOSA, la venta de subproductos industriales como escoria a empresas como Cemex y COERSA, además de arrendamientos, servicios de guarda y venta de vehículos pertenecientes a la acerera.