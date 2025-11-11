AHMSA: millonarios ingresos sin producción; reporta síndico 64 mdp captados en cinco meses
El informe del síndico detalla que entre mayo y octubre los ingresos se destinaron a gastos corporativos, viáticos y pagos de personal, mientras los trabajadores esperan sus prestaciones
MONCLOVA, COAH.- Aunque Altos Hornos de México (AHMSA) permanece con sus hornos apagados y sin producir una sola tonelada de acero, la empresa sigue moviendo millones. Un informe entregado por el síndico de quiebra al Poder Judicial revela que, entre mayo y octubre de 2025, la siderúrgica generó más de 64 millones de pesos en ingresos, pese a su total parálisis operativa.
Sin embargo, este flujo de recursos no se destinó a la reactivación de la planta ni al pago de adeudos laborales, sino a mantener una costosa estructura de gastos corporativos y personales del equipo que encabeza el proceso concursal.
El documento, firmado por el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez y presentado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles (Expediente 19/2023), detalla que los 64 millones de pesos no provienen de la producción de acero, sino de fuentes secundarias.
Entre ellas se incluyen convenios de cuenta corriente con la subsidiaria MINOSA, la venta de subproductos industriales como escoria a empresas como Cemex y COERSA, además de arrendamientos, servicios de guarda y venta de vehículos pertenecientes a la acerera.
El informe también da cuenta de viáticos constantes, con viajes frecuentes a Saltillo, Sabinas y oficinas del Infonavit, así como comisiones laborales otorgadas a distintos funcionarios, entre ellos José Roberto Acosta Villasana.
Se detallan reembolsos asignados a “Andrés González Sarabia Coss”, que incluyen gastos de limpieza, mensajería, gasolina y lavandería en una residencia corporativa de lujo en San Ángel, Ciudad de México.
Asimismo, se reportan pagos de alimentos y servicios para personal involucrado en juicios laborales, como Mónica Regina Elizondo Ortiz y Rubén Rogelio Valdez Palafox, además de honorarios legales y asesorías externas que han absorbido una parte importante de los recursos.
En suma, mientras la empresa sigue sin producir y los trabajadores continúan esperando justicia y pago de sus prestaciones, los millones que aún genera AHMSA mantienen viva una burocracia cara, distante de la reactivación industrial que Monclova reclama.