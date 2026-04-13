Brutal ataque deja a joven con la oreja desprendida en Frontera

Los hechos ocurrieron alrededor de las 02:00 horas en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Veracruz y Oaxaca, donde la víctima, identificada como Daniel ¨N¨, de 26 años, se encontraba descansando cuando fue sorprendido por su agresor.

FRONTERA, COAH.- Un violento ataque registrado durante la madrugada en la colonia Occidental, en Ciudad Frontera , dejó a un joven gravemente lesionado, luego de ser agredido por un sujeto con el que mantenía una relación cercana.

De acuerdo con el testimonio del afectado, un individuo conocido como “El Barbero”, a quien también identificó como “Dani”, llegó hasta su vivienda y tocó la puerta. Al salir para atenderlo, se inició una discusión que rápidamente escaló a una agresión física.

Durante el altercado, el atacante comenzó a golpear a Daniel ¨N¨ en distintas partes del cuerpo, generando una escena de violencia que fue percibida por vecinos del sector. La situación se agravó cuando el agresor utilizó un objeto para propinarle un golpe directo en la cabeza.

El impacto, descrito como un “cachazo”, alcanzó la oreja derecha de la víctima, provocando el desprendimiento parcial de la misma. Además de esta lesión, el joven presentó múltiples golpes en el rostro y otras partes del cuerpo, quedando bañado en sangre dentro de su domicilio.

Tras consumar la agresión, el responsable se dio a la fuga con rumbo desconocido, dejando a la víctima en condiciones delicadas. Fueron vecinos quienes, al percatarse de lo ocurrido, solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria al lesionado. Luego de estabilizarlo, procedieron a su traslado a la Clínica Número 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedó internado bajo observación médica.