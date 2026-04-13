Brutal ataque deja a joven con la oreja desprendida en Frontera

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Monclova
/ 13 abril 2026
    Brutal ataque deja a joven con la oreja desprendida en Frontera
    El responsable logró huir del lugar tras golpear brutalmente a la víctima, por lo que autoridades iniciaron su búsqueda. ARCHIVO

El agresor huyó tras el ataque, mientras autoridades iniciaron las investigaciones para ubicarlo

FRONTERA, COAH.- Un violento ataque registrado durante la madrugada en la colonia Occidental, en Ciudad Frontera, dejó a un joven gravemente lesionado, luego de ser agredido por un sujeto con el que mantenía una relación cercana.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 02:00 horas en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Veracruz y Oaxaca, donde la víctima, identificada como Daniel ¨N¨, de 26 años, se encontraba descansando cuando fue sorprendido por su agresor.

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De acuerdo con el testimonio del afectado, un individuo conocido como “El Barbero”, a quien también identificó como “Dani”, llegó hasta su vivienda y tocó la puerta. Al salir para atenderlo, se inició una discusión que rápidamente escaló a una agresión física.

Durante el altercado, el atacante comenzó a golpear a Daniel ¨N¨ en distintas partes del cuerpo, generando una escena de violencia que fue percibida por vecinos del sector. La situación se agravó cuando el agresor utilizó un objeto para propinarle un golpe directo en la cabeza.

El impacto, descrito como un “cachazo”, alcanzó la oreja derecha de la víctima, provocando el desprendimiento parcial de la misma. Además de esta lesión, el joven presentó múltiples golpes en el rostro y otras partes del cuerpo, quedando bañado en sangre dentro de su domicilio.

Tras consumar la agresión, el responsable se dio a la fuga con rumbo desconocido, dejando a la víctima en condiciones delicadas. Fueron vecinos quienes, al percatarse de lo ocurrido, solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria al lesionado. Luego de estabilizarlo, procedieron a su traslado a la Clínica Número 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedó internado bajo observación médica.

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Elementos de seguridad tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las investigaciones correspondientes para ubicar al presunto agresor, mientras se integran los datos necesarios para esclarecer lo ocurrido.

El estado de salud del joven se mantiene reservado, en tanto continúan las diligencias para dar con el responsable de la agresión.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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